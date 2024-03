StreamWIDE est spécialisé dans l'édition de logiciels destinés à fournir des services de téléphonie à valeur ajoutée et de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles. En s'appuyant sur une technologie brevetée, le groupe propose des solutions de messagerie unifiée et convergente, de taxation et de gestion des comptes prépayés, de création de serveurs vocaux et de vidéos interactifs, de délivrance de sonneries personnalisées, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de licences (50,8%) ; - prestations de services (25,7 %) ; - prestations de maintenance (23,5%). La commercialisation des produits et services est assurée au travers de la vente directe et par le biais de distributeurs. La répartition géographique du CA est la suivante : France (77,6%), Europe (11,7%), Amérique (7,7%), Afrique (1,4%), Asie-Pacifique (0,9%) et Moyen Orient (0,7%).

Secteur Logiciels