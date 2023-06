Ottawa, ON, 22 juin 2023 - Stria Lithium Inc. (TSX-V : SRA) (« Stria » ou la « Société ») annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de croissance TSX (« TSX-V ») pour prolonger la date de 5 200 000 bons de souscription qui peuvent tous être exercés au prix de 0,50 $ par action ordinaire (les « bons de souscription »). La prolongation de la date d'expiration des bons de souscription de 24 mois supplémentaires a été approuvée. Les bons de souscription ont été émis dans le cadre d'un placement privé qui s'est terminé le 24 juin 2021 et, par conséquent, la nouvelle date d'expiration des bons de souscription est le 24 juin 2025. Toutes les autres conditions des bons de souscription restent inchangées.

Un total de 740 000 bons de souscription est détenu par des « parties liées » à la Société. Par conséquent, la modification de la date d'expiration des Bons de souscription constitue une « transaction avec une partie liée » conformément au règlement multilatéral 61-101 sur la protection des détenteurs minoritaires de titres dans les transactions spéciales (« MI 61-101 »). Cependant, l'exemption de l'évaluation formelle et de l'exigence d'approbation par les minorités, prévue aux sections 5.5 et 5.7 du Règlement MI 61-101, sera invoquée car la juste valeur marchande des bons de souscription ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la société.

À propos de Stria Lithium

Stria Lithium (TSX-V : SRA) est une société d'exploration de ressources émergentes qui exploite les réserves canadiennes de lithium pour répondre à la demande légale de véhicules électriques et de leurs batteries rechargeables au lithium-ion.

Le lithium est un métal rare et un composant indispensable des batteries lithium-ion rechargeables, l'une des technologies de stockage d'énergie les plus sûres et les plus efficaces disponibles aujourd'hui, utilisée dans tous les domaines, des téléphones portables aux outils électriques, en passant par les voitures électriques et le stockage d'énergie à l'échelle industrielle pour les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire.

Le projet Pontax Lithium Central de Stria couvre 36 kilomètres carrés, dont 8 kilomètres de direction le long de la ceinture de roches vertes de Chambois. Le projet Pontax II de Stria couvre 55 kilomètres carrés. La région, connue sous le nom de « Triangle du lithium » au Canada, est l'une des rares sources connues de lithium disponible pour l'exploitation minière en roche dure en Amérique du Nord.

La propriété de Stria à Pontax est située à proximité d'une ligne électrique industrielle et d'une grande route goudronnée, à environ 310 km au nord du réseau ferroviaire nord-américain qui mène au cœur industriel.

Alors que la révolution de l'énergie verte et le passage aux véhicules électriques prennent de l'ampleur, les gouvernements du Canada et des États-Unis soutiennent vigoureusement l'industrie nord-américaine du lithium, offrant à cette dernière et à ses investisseurs une occasion rare, voire sans précédent, de croissance et de prospérité au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Cygnus Metals s'engage à financer et à gérer entièrement le programme d'exploration et de forage en deux étapes, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars, sur la propriété Pontax de Stria, et versera également à Stria jusqu'à 6 millions de dollars en espèces. En contrepartie, Cygnus peut acquérir jusqu'à 70 % d'intérêt dans la propriété.

Stria s'engage à dépasser les normes environnementales, sociales et de gouvernance de l'industrie. Un élément essentiel de cet engagement est l'établissement de relations significatives, durables et mutuellement bénéfiques avec la nation Crie de la baie James (Eeyouch), et l'engagement ouvert et respectueux en tant que voisins et collaborateurs dans ce projet passionnant qui a le potentiel de créer des emplois durables et la prospérité pour l'Eeyou Istchee et son peuple.

Pour plus d'informations sur Stria Lithium et le projet Pontax Lithium, veuillez consulter https://strialithium.com

Suivez nous sur :

Twitter @StriaLithium

Instagram @strialithium

Facebook http://www.facebook.com/strialithium

LinkedIn http://www.linkedin.com/company/stria-lithium/

Pour plus d'informations sur Stria Lithium Inc., veuillez contacter :

Dean Hanisch

Chef de la direction Stria Lithium

dhanisch@strialithium.com

+1(613) 612-6060

Relations Investisseurs, Stria Lithium Inc.

ir@strialithium.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à l'exactitude ou à la pertinence du présent communiqué.

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

À l'exception des déclarations de faits historiques, le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les informations prévisionnelles sont souvent caractérisées par des termes tels que « planifier », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « croire », « anticiper », « estimer » et d'autres termes similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans les informations prévisionnelles sont raisonnables, il n'y a aucune garantie que ces attentes se révèlent correctes. Nous ne pouvons pas garantir les résultats, les performances ou les réalisations futurs. Par conséquent, il n'y a aucune garantie que les résultats réels obtenus seront identiques, en tout ou en partie, à ceux présentés dans les informations prévisionnelles.

Les informations prévisionnelles sont basées sur les opinions et les estimations de la direction à la date où les déclarations sont faites et sont sujettes à une variété de risques et d'incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans les informations prévisionnelles. Veuillez consulter les facteurs de risque présentés dans notre profil sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont avertis que cette liste de facteurs de risque ne doit pas être considérée comme exhaustive.

Les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément assorties de cette mise en garde. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les informations prévisionnelles pour les adapter aux résultats réels ou à l'évolution de nos attentes, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles.