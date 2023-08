Stride, Inc. est une société de services d'éducation offrant un apprentissage virtuel et mixte. La société fournit des produits et services basés sur la technologie. La société propose une gamme de produits et de services individuels, ainsi que des solutions personnalisées. Elle propose un ensemble de produits et de services principalement à deux secteurs d'activité, qui comprennent l'enseignement général et l'apprentissage professionnel. L'enseignement général, qui comprend l'école en tant que service, les écoles privées stride et les ventes de logiciels et de services de solutions d'apprentissage. L'apprentissage professionnel, qui comprend l'école de préparation à la carrière stride en tant que service, les solutions d'apprentissage, les ventes de logiciels et de services d'apprentissage professionnel et l'apprentissage pour adultes. Ses produits et services destinés au marché de l'enseignement général sont axés sur diverses matières, notamment les mathématiques, l'anglais, les sciences et l'histoire, pour les élèves de la maternelle à la douzième année. Ses programmes d'apprentissage professionnel proposent aux élèves du collège et du lycée des parcours de contenu qui incluent des compétences et des expériences professionnelles prêtes à l'emploi.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers