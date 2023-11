Stride Property Limited est une société néo-zélandaise qui investit dans l'immobilier commercial. La société est une entité d'investissement de portefeuille (PIE) qui investit dans des bureaux et des centres-villes en Nouvelle-Zélande. Les filiales de la société comprennent Stride Holdings Limited, Stride Industrial Property Limited (SIPL) et Fabric Property Limited. La société détient également une participation dans d'autres entités gérées par Stride Investment Management Limited. Elle a des intérêts dans les produits Stride : Investore Property Limited, qui investit dans des biens immobiliers de vente au détail de grande taille en Nouvelle-Zélande ; Diversified NZ Property Trust, une fiducie détenue par des entités de retraite australiennes qui possède des centres commerciaux de vente au détail en Nouvelle-Zélande, et Industre Property Joint Venture, qui investit uniquement dans des biens immobiliers industriels, principalement dans la région d'Auckland.

Secteur Développement et opérations immobilières