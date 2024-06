Triangle Energy Global Ltd. a fait savoir que les travaux préparatoires de la joint venture L7 avec Strike Energy Ltd. et New Zealand Oil and Gas Ltd. pour forer le puits Booth-1 dans le nord du bassin de Perth sont presque terminés et que toutes les approbations réglementaires ont été reçues. La société s'attend maintenant à ce que l'opérateur de forage actuel libère l'appareil de forage Ventia 106 au début du mois de juillet et que le forage du puits Booth-1 ait lieu entre la mi-juillet et la fin du mois de juillet. Le prospect Booth, situé à l'est de L7, devrait être le premier puits de la prochaine campagne de forage, ciblant le gaz dans les réservoirs de Kingia-High Cliff avec un potentiel de pétrole ou de gaz dans les grès sus-jacents de Dongara et de Cattamarra Coal Measures.

Des négociations sont en cours pour l'obtention d'un appareil de forage pour la zone d'intérêt de Becos dans le permis EP 437. Le prospect Booth a un potentiel pour de multiples cibles pétrolières et gazières, avec une gamme de ressources prospectives de 113 Bcf (milliards de pieds cubes de gaz) à 540 Bcf avec une meilleure estimation de 279 Bcf (brut 100%, sur le bloc), a une profondeur totale prévue de 2 900m (profondeur mesurée) et devrait prendre 22 jours à forer à partir du spud. Le puits déviera de 800 m vers le sud-est à partir de la surface pour recouper trois réservoirs prospectifs décalés en profondeur et aura une profondeur verticale réelle de 2 670 m.

Un nouveau puits d'alimentation en eau a été foré et sera ensuite remis au propriétaire du terrain.