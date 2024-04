StrikePoint Gold Inc. est une société canadienne d'exploration aurifère qui se concentre sur l'exploitation des ressources en métaux précieux au Canada et dans l'ouest des États-Unis. Les projets de la société comprennent Cuprite, Willoughby et Porter. Le projet Cuprite Gold consiste en environ 574 titres miniers non brevetés couvrant approximativement 44 kilomètres carrés (km), situés à 15 kilomètres (km) au sud de Goldfield Nevada, et à 85 km au nord-ouest de Beatty. Le projet est accessible par l'autoroute 95 sur la marge ouest de la propriété. Le projet est situé dans la tendance aurifère de Walker Lane. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Willoughby, située dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Le projet est soumis à une redevance de 1,5 % sur le rendement net de fonderie (NSR). La société détient une participation de 100 % dans la propriété Porter Idaho, située près de Stewart, en Colombie-Britannique. La propriété est soumise à une redevance de 1 % sur le rendement net de fonderie.

Secteur Or