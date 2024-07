Strip Tinning Holdings PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des systèmes de connexion spécialisés au secteur automobile. L'activité principale de la société et de ses filiales est la fabrication de barres omnibus automobiles, de connecteurs auxiliaires et de circuits imprimés flexibles. La société opère à travers deux segments : Glazing et EV. Le segment Glazing s'occupe des produits de vitrage pour l'automobile. Le segment EV est engagé dans le développement et les ventes initiales de composants pour les batteries de véhicules électriques. La société propose des produits automobiles et des produits flexibles. Ses produits automobiles comprennent des connecteurs de soudure de pare-brise et des matériaux de chauffage, ainsi que des connecteurs de soudure de rétroéclairage. Ses produits flexibles comprennent l'électronique des batteries, l'éclairage, le chauffage, le verre intelligent et les antennes. Ses produits de connecteurs à souder en arrière-plan comprennent des connecteurs à pont de soudure, des connecteurs à contact serti et des connecteurs à fil rond avec des condensateurs et des bobines.

Secteur Equipements et composants électriques