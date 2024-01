(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Secure Trust Bank PLC - Fournisseur de comptes d'épargne et de services de prêt basé à Solihull, en Angleterre - Continue de réaliser des opérations conformes aux attentes de la direction au cours du quatrième trimestre clos le 31 décembre, avec une augmentation significative du bénéfice sous-jacent avant impôts et des dépréciations d'une année sur l'autre. Les prêts nets ont augmenté d'environ 14 % au cours de l'année pour atteindre 3,3 milliards de livres sterling, ce qui représente un pas important vers l'objectif de 4 milliards de livres sterling. Les quatre activités de prêts spécialisés ont enregistré des niveaux records de nouveaux prêts en 2023. La société reste sur la bonne voie pour réaliser 5 millions de livres sterling d'économies annualisées grâce au programme d'optimisation des coûts en 2024.

Treatt PLC - fabricant et fournisseur d'extraits et d'ingrédients pour les industries des boissons, des arômes et des parfums - Mise à jour commerciale avant l'assemblée générale annuelle. Le chiffre d'affaires du premier trimestre, généralement le plus calme, a baissé par rapport à l'année précédente, comme prévu, reflétant l'impact du déstockage. Des signes encourageants indiquent que les tendances au déstockage s'inversent ; la demande des clients devrait revenir à des niveaux plus normaux au deuxième trimestre. En bonne voie pour une nouvelle amélioration de la dette nette, conformément aux attentes.

Mortgage Advice Bureau Holdings PLC - Annonce des résultats supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre au 31 décembre. Le bénéfice ajusté avant impôts devrait être légèrement supérieur au consensus actuel du marché.

Tissue Regenix Group PLC - Société d'appareils médicaux basée à Leeds, en Angleterre - Mise à jour commerciale pour l'exercice clos le 31 décembre. Le chiffre d'affaires total devrait augmenter de 21 %, passant de 24,5 millions USD à 29,5 millions USD, ce qui est supérieur aux attentes. Un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements est attendu pour 2023, ce qui est supérieur aux attentes. La société indique que les échanges commerciaux ont été très solides, avec une croissance réalisée dans les trois segments de l'entreprise. La demande pour son portefeuille de produits reste forte. La croissance du chiffre d'affaires en 2023 a été tirée par le segment BioRinse. Elle s'attend à ce que les conditions commerciales positives se maintiennent jusqu'en 2024.

Novacyt SA - Groupe biotechnologique basé à Eastleigh et spécialisé dans les diagnostics cliniques - Le chiffre d'affaires de 2023 devrait s'élever à environ 11,6 millions de livres sterling, conformément aux prévisions. Le chiffre d'affaires de 2022 était de 21,0 millions de livres sterling. La position de trésorerie au 31 décembre était de 44,1 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 81,7 millions de livres sterling, reflétant l'acquisition de Yourgene. L'entreprise ne s'est pas endettée.

Aquis Exchange PLC - Opérateur de marchés financiers basé à Londres, comprenant la plateforme paneuropéenne de négociation d'actions Aquis Markets et le marché des sociétés de croissance britanniques Aquis Stock Exchange - Prévoit de publier des résultats pour l'année 2023 conformes aux attentes du conseil d'administration. Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 12 % pour atteindre 22,6 millions de livres sterling, contre 20,1 millions de livres sterling en 2022, le bénéfice avant impôts devrait augmenter de 16 % pour atteindre 5,2 millions de livres sterling, contre 4,5 millions de livres sterling, et la trésorerie devrait augmenter de 4 % pour atteindre 14,8 millions de livres sterling, contre 14,2 millions de livres sterling. Pour la division Data, le chiffre d'affaires est en hausse de 23 %. Le chiffre d'affaires de la division Technologies est en hausse de 19 %, tandis que celui de la division Marchés est en hausse de 7 %.

Epwin Group PLC - Fabricant de produits de construction basé à Solihull, Angleterre - Le bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'année 2023 devrait se situer dans la partie supérieure des attentes du marché. Il s'agirait d'une augmentation significative par rapport à l'exercice 2022. L'activité commerciale est restée stable jusqu'à la fin de l'année. Les premières semaines de 2024 ont été conformes aux attentes.

Animalcare Group PLC - mise à jour commerciale pour l'année au 31 décembre. Le chiffre d'affaires annuel devrait s'élever à environ 74,4 millions de livres sterling, soit une hausse de 4 % par rapport aux 71,6 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations devrait être conforme aux attentes du marché et au moins en ligne avec les 13,1 millions de livres sterling de 2022. Le chiffre d'affaires global a bénéficié de la forte croissance de la gamme de produits de santé bucco-dentaire pour les animaux de compagnie, notamment Plaqtiv+, de la demande de Danilon pour les équidés et de la poursuite de la dynamique des activités d'Identicare dans le domaine de la micropuce pour animaux de compagnie et des services axés sur les consommateurs.

Empresaria Group PLC - Société de recrutement basée à Crawley, Angleterre - Les revenus nets d'honoraires ont baissé de 12 % pour atteindre 57,5 millions de livres sterling, soit une baisse de 11 % à taux de change constant. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait se situer dans le haut de la fourchette annoncée en novembre, soit entre 3,0 et 3,5 millions de livres sterling. Les services offshore continuent d'enregistrer de bonnes performances, avec un revenu net d'honoraires en hausse de 4 % malgré des conditions de marché difficiles. Explique que l'activité de placement permanent a été la plus touchée, avec un revenu net d'honoraires en baisse de 25 % d'une année sur l'autre. Les revenus nets d'honoraires pour les contrats temporaires et contractuels sont en baisse de 10 %.

Personal Group Holdings PLC - Fournisseur de services et d'avantages sociaux basé à Milton Keynes - Prévoit un chiffre d'affaires de 103 millions de livres sterling, contre 86,7 millions de livres sterling en 2022, et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 8 millions de livres sterling, contre 6 millions de livres sterling l'année précédente, en ligne avec les attentes du marché. Le total des revenus récurrents augmente de 14 % pour atteindre 38,3 millions de livres sterling, tandis que les primes d'assurance annualisées augmentent de 13 % pour atteindre 31,6 millions de livres sterling. Les échanges au cours des premières semaines de 2024 ont été positifs, ce qui renforce la confiance dans la poursuite des livraisons à l'avenir.

Strix Group PLC - Fournisseur de contrôles de sécurité pour bouilloires basé sur l'île de Man - annonce un bénéfice avant impôts ajusté de 20,6 millions de livres sterling à taux de change constant et de 20,1 millions de livres sterling sur une base déclarée. La demande de contrôles de bouilloires sur les principaux marchés réglementés à l'exportation reste faible et, bien que la société ait enregistré une reprise d'un trimestre sur l'autre en 2023, qui devrait se poursuivre, le volume reste inférieur d'environ 20 % à celui de 2021 et la reprise a été plus lente que prévu. Strix annonce également la nomination de Clare Foster au poste de directeur financier. Clare Foster rejoindra Strix le 1er février et prendra officiellement ses fonctions le 2 avril.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

