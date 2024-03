Strix Group Plc est une société basée sur l'île de Man, qui se consacre à la conception, à la fabrication et à la fourniture de commandes de sécurité pour bouilloires et d'autres composants, ainsi que d'appareils de chauffage et de contrôle de la température de l'eau, de gestion de la vapeur, de filtration de l'eau et de petits appareils ménagers destinés à la santé et au bien-être des personnes. La société conçoit, fabrique et vend des commandes thermostatiques, des interfaces sans fil et d'autres produits, tels que des distributeurs d'eau, des carafes et des filtres, principalement à des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et à des clients commerciaux et résidentiels basés en Chine, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. La société opère à travers trois segments : les commandes de bouilloires, la catégorie de l'eau et les appareils. Ses marques comprennent Aqua Optima, LAICA, astrea et Billi.

Secteur Equipements et composants électriques