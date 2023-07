Strix Group Plc est une société de l'île de Man qui conçoit, fabrique et fournit des commandes de sécurité pour bouilloires et d'autres composants et dispositifs concernant le chauffage de l'eau et le contrôle de la température, la gestion de la vapeur et la filtration d'eau. Les principaux produits de la Société sont les commandes de sécurité des bouilloires, qui sont responsables de la déconnexion de l'alimentation électrique de l'élément chauffant lorsque l'eau a bouilli, lorsqu'elle fonctionne sans eau, ou lorsque la bouilloire est soulevée de sa base. Ses séries d'ensembles de commande comprennent les séries U18/U88, R, KeAi, KeAi, KeAi-set, U11, U17, U67 et U9. Son Aqua Optima est une gamme de produits de filtration d'eau domestique, y compris des carafes, des filtres à eau et d'autres appareils connexes. Ses autres produits comprennent la chaudière à vapeur, le réchauffeur à débit instantané et le grille-pain turbo.

Secteur Equipements et composants électriques