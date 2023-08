Stroeer SE & Co KGaA est une société de médias numériques multicanaux basée en Allemagne et un fournisseur de publicité hors domicile (OOH) et en ligne. La société opère à travers trois segments : Content Media, Direct Media et OOH Media. Le segment des médias de contenu comprend l'affichage et la publicité vidéo, ainsi que des services de marketing numérique. Le segment Direct Media comprend le marketing de dialogue et les groupes de produits transactionnels. Les services comprennent la vente directe et les canaux non vocaux, tels que les médias sociaux et le chat, entre autres. Le segment OOH Media couvre les activités liées à la publicité grand format, au mobilier urbain et à la publicité dans les transports publics. Il comprend notamment l'activité d'affichage géant BlowUP et la plateforme en ligne de réservation de campagnes régionales d'affichage, stroeer-direkt.de.

Secteur Publicité et marketing