STRONGHOLD DIGITAL MINING, INC. : B. Riley maintient sa recommandation neutre

Stronghold Digital Mining Inc. est une société d'exploitation minière de crypto-actifs. La société se concentre sur le minage de bitcoins. La société possède et exploite une installation de production d'électricité à partir de déchets de charbon environnementaux à Scrubgrass Township, en Pennsylvanie. Elle est intégrée verticalement avec des sociétés d'exploitation minière d'actifs cryptographiques et maintient une flotte d'équipements et d'infrastructures d'exploitation minière numérique/de cryptomonnaies. La société exploite environ 1 800 ordinateurs de minage d'actifs cryptographiques (mineurs). Le parc d'exploitation minière de la Société comprend environ 860 mineurs Bitmain Antminer S9 (S9), environ 190 mineurs Bitmain Antminer S17 Pro (S17 Pro), environ 10 mineurs Bitmain Antminer T17 (T17), environ 655 mineurs Canaan AvalonMiner 1166 Pro (1166 Pro) et environ 125 mineurs Canaan AvalonMiner 1246 (Canaan 1246). Les filiales de la société comprennent Clearfield Properties, Inc, Stronghold Digital Mining, LLC et Leechburg Properties, Inc.