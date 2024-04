Structure Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique internationale en phase clinique qui développe de nouvelles petites molécules thérapeutiques par voie orale pour les maladies métaboliques et cardio-pulmonaires. Elle se concentre sur les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) en tant que classe thérapeutique cible. Ses produits candidats comprennent le GSBR-1290, l'Amylin, le récepteur du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIPR), le GCGR, l'ANPA-0073 et le LTSE-2578. Elle développe GSBR-1290, son produit candidat oral à base de petites molécules ciblant le récepteur validé du glucagon-like-peptide-1 (GLP-1R) pour le traitement du diabète de type 2 (T2DM) et de l'obésité. Elle développe des candidats GLP-1R, y compris des agonistes doubles GLP-1R/GIPR et des agonistes de l'amyline, chacun conçu avec des propriétés personnalisées pour obtenir des avantages supplémentaires. Elle développe ANPA-0073, une petite molécule orale agoniste APJR expérimentale, pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI). Elle évalue son programme LPA1R, LTSE-2578, pour le traitement de la FPI et de la fibrose pulmonaire progressive.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale