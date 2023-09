Structure Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique. La société se concentre sur la découverte et le développement de traitements oraux pour les maladies métaboliques et pulmonaires chroniques. Elle développe des petites molécules thérapeutiques par voie orale pour le traitement de diverses maladies, y compris celles qui ont un impact sur les systèmes métabolique, cardiovasculaire et pulmonaire. Elle se concentre initialement sur les récepteurs couplés aux protéines G en tant que classe de cibles thérapeutiques. Elle développe GSBR-1290, son produit candidat oral à petite molécule ciblant le récepteur validé du glucagon-like-peptide-1 pour le traitement du diabète sucré de type 2 et de l'obésité. Elle développe également des petites molécules thérapeutiques orales ciblant d'autres RCPG pour le traitement des maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Plus précisément, elle fait progresser l'ANPA-0073, son agoniste biaisé, qui cible le récepteur de l'apeline. Elle développe également LTSE-2578, une petite molécule orale expérimentale antagoniste du LPA1R pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale