Stryker est un leader mondial des technologies médicales qui s'efforce d'améliorer les soins de santé en proposant des produits et des services innovants dans les domaines de la chirurgie médicale, de la neurotechnologie, de l'orthopédie et de la colonne vertébrale. Aujourd'hui, la société vend ses produits dans environ 75 pays et touche plus de 150 millions de patients par an. Regardons de plus près.

La société Stryker a été fondée dans le Michigan en 1946 pour succéder à une entreprise fondée en 1941 par le Dr Homer H. Stryker, éminent chirurgien orthopédique et inventeur de plusieurs produits médicaux. Initialement axée sur les produits médicaux innovants, la société a introduit le talon de marche dans les années 1940 et le cadre de rotation dans les années 1950. En 1979, Stryker est entrée en bourse et s'est rapidement développée. Dans les années 1980, Stryker s'est développée sur les marchés internationaux et a diversifié sa gamme de produits. Des acquisitions majeures comme Howmedica en 1998 et MAKO Surgical en 2013 ont considérablement renforcé ses capacités dans les domaines de l'orthopédie et de la chirurgie robotique. Aujourd'hui, Stryker s'est imposé comme un acteur majeur de l'industrie des technologies médicales, couvrant une large gamme de produits médicaux et chirurgicaux.

Stryker dispose d'une gamme diversifiée de produits tels que des équipements chirurgicaux et des systèmes de navigation chirurgicale, des systèmes d'endoscopie et de communication, des équipements de manutention des patients, des équipements médicaux d'urgence et des produits jetables pour les soins intensifs, des solutions de communication clinique et de flux de travail, des dispositifs neurochirurgicaux et neurovasculaires, des implants utilisés dans les arthroplasties et les chirurgies traumatiques, la technologie Mako Robotic-Arm Assisted, des dispositifs pour la colonne vertébrale, ainsi que d'autres produits utilisés dans une variété de spécialités médicales.

Historique de l'entreprise 1930 - 2000 - Site web de Stryker

Stryker divise ses activités en deux secteurs d'activité : MedSurg & Neurotechnology et Orthopedics & Spine.

MedSurg comprend les équipements chirurgicaux, les technologies de sécurité des patients, les systèmes de navigation, les systèmes endoscopiques, les dispositifs retraités, les équipements de manutention des patients, les équipements médicaux d'urgence, les produits jetables pour les soins intensifs et les solutions de gestion des flux de travail. Neurotechnology couvre les implants neurochirurgicaux, neurovasculaires et craniomaxillofaciaux, les produits endovasculaires peu invasifs, les outils de chirurgie cérébrale, les greffes osseuses synthétiques, les augmentations vertébrales et les produits de traitement des accidents vasculaires cérébraux.

Exemple d'équipement médical et chirurgical - Site web de Stryker

Stryker doit faire face à une concurrence intense de la part de Zimmer Biomet, Medtronic, Johnson & Johnson, ConMed Linvatec, Karl Storz, Olympus, Smith & Nephew, Arthrex, STERIS, Baxter, Zoll Medical, Medline, Ferno-Washington, Terumo et Penumbra.

En 2023, Instruments a lancé Neptune S, un système de gestion des déchets à faible fluidité, et l'outil de puissance articulaire System 9. Endoscopy a lancé la plateforme 4K 1788 Camera pour l'urologie, la neurologie et l'ORL, avec visualisation au vert d'indocyanine et Cytalux. Medical a lancé la chaise d'escalier Xpedition pour les premiers intervenants. Neurovascular a acquis Cerus Endovascular, renforçant ainsi le traitement des anévrismes, et a lancé la bobine Target Tetra et le cathéter intermédiaire Vecta 46 sur des marchés clés.

Les produits orthopédiques comprennent des implants pour les prothèses articulaires (hanche, genou, épaule) et les chirurgies traumatiques. Le système chirurgical Mako assisté par bras robotique offre des applications pour les procédures de genou partiel, de hanche totale et de genou total, utilisant la planification 3D basée sur la tomodensitométrie et la technologie haptique AccuStopTM pour des chirurgies précises. La gamme d'implants rachidiens comprend des systèmes cervicaux et thoraco-lombaires, des systèmes de fixation, des systèmes mini-invasifs et des systèmes intersomatiques pour les lésions rachidiennes et les thérapies dégénératives.

Une fois encore, les concurrents du groupe sont Zimmer, DePuy Synthes, Smith & Nephew, Medtronic, Globus Medical et Nuvasive.

En 2023, la tige de hanche Insignia a été lancée commercialement au Japon et est maintenant utilisée dans six pays. Le système de révision du genou Triathlon Hinge a fait l'objet d'une première utilisation clinique et devrait être lancé en 2024. La plaque de base en tritanium Triathlon a été utilisée pendant dix ans avec de bons résultats pour les patients. La technologie Mako SmartRobotics a fêté ses 10 ans, atteignant 1 million de procédures dans le monde.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 11,1% entre 2022 et 2023, atteignant 20,498 milliards de dollars, répartis entre MedSurg et Neurotechnology (58%, 11,836 milliards de dollars) et Orthopedics and Spine (42%, 8,662 milliards de dollars). Stryker est principalement exposée au marché américain avec 15,2 milliards de dollars (74 %) de revenus, tandis que les ventes internationales contribuent à hauteur de 5,2 milliards de dollars (26 %).

Avec 52 000 employés et plus de 12 900 brevets dans le monde, Stryker génère un flux de trésorerie important, réinvestissant 1,4 milliard de dollars dans la R&D et versant des dividendes depuis 1991, qui devraient s'élever à 3,3 dollars par action en 2024. Les marges d'exploitation se situent autour de 25 % depuis 2014 et devraient atteindre 26,5 % d'ici 2026. Les marges nettes sont passées de 5,32 % en 2014 à 15,44 % en 2023 et devraient approcher les 20 % d'ici 2026.

Positionnée pour bénéficier du déplacement de certaines procédures vers les centres de chirurgie ambulatoire (ASC), l'entreprise cible ce segment en aidant les clients à construire, agrandir et rénover leurs centres. L'entreprise vise également à se développer sur les marchés internationaux où sa présence est actuellement limitée, mais où elle dispose d'un potentiel d'expansion important si elle réussit à s'implanter dans des domaines clés.

Stryker dépend des ventes internationales pour environ 25 % de son chiffre d'affaires, ce qui l'expose aux fluctuations des taux de change et à la diversité des exigences réglementaires. Les risques réglementaires émanant de la FDA et des autorités sanitaires internationales peuvent entraîner des rappels de produits et des dépréciations de stocks en raison de dysfonctionnements. En outre, bien que Stryker ait un solide passé d'acquisitions réussies, l'intégration de nouvelles sociétés comporte des risques et peut entraîner des surcoûts. Malgré ses antécédents, ces facteurs présentent des risques permanents.

Stryker est une société bien établie, avec une histoire riche, des revenus réguliers et une gamme de produits diversifiée. Opérant dans un secteur très concurrentiel, elle continue d'investir dans le maintien de sa compétitivité et de son innovation. La société est évaluée à un ratio C/B de 36,3, légèrement inférieur à sa moyenne décennale de 42,1, ce qui indique des multiples d'évaluation élevés. La croissance future dépend de sa capacité à innover et à se développer à l'international, où il existe un potentiel de croissance important si elle réussit à pénétrer des marchés clés.