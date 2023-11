Stryve Foods, Inc, anciennement Andina Acquisition Corp III, est une entreprise de snacking sain. La société est engagée dans la fabrication, le marketing et la vente de produits de snacking sains. La société propose des en-cas à faible teneur en sucre et en glucides et à teneur plus élevée en protéines que les autres en-cas. Le portefeuille de produits de la société se compose principalement de produits de snack à base de viande séchée à l'air. Ses produits sont commercialisés sous les marques Stryve, Kalahari, Braaitime et Vacadillos. La société distribue ses produits dans les canaux de vente au détail, principalement en Amérique du Nord, y compris dans les épiceries, les clubs et autres points de vente au détail, ainsi que directement aux consommateurs par le biais de son site Web de commerce électronique. Le produit phare de la société est le bœuf séché à l'air. Elle propose deux formes de viande séchée à l'air : le biltong et la carne seca. La marque Stryve de la société propose des produits à base de biltong, tels que des tranches de biltong entières, des tranches de biltong et des bâtonnets de biltong. La marque Kalahari propose le biltong Kalahari et les chips Kalahari.

Secteur Transformation des aliments