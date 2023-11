(Alliance News) - Troy Income & Growth Trust PLC et STS Global Income & Growth Trust PLC ont annoncé mardi avoir conclu un accord de fusion entre les deux sociétés.

Les deux sociétés sont gérées par Troy Asset Management Ltd. STS Global a un "portefeuille équilibré construit à partir d'actions mondiales", tandis que Troy Income & Growth Trust soutient "principalement" les actions britanniques.

Les sociétés ont déclaré que le regroupement, qui doit encore être approuvé par les actionnaires de l'une ou l'autre société, sera mis en œuvre par le biais d'un plan de reconstruction. Troy Income sera liquidée et ses actifs transférés à STS. Les actions de STS seront ensuite émises en faveur des actionnaires de Troy Income. Les actionnaires de Troy Income auront également la possibilité de se retirer à 100 % en espèces.

L'opération permettra à la société STS élargie de répartir ses coûts fixes sur une base plus large, tandis que les frais de gestion seront également réduits. Les deux sociétés ont indiqué que l'opération permettra également d'accroître la diversification des actionnaires et de créer un fonds plus liquide.

Après la fusion, STS continuera d'être géré par Troy Asset Management, James Harries demeurant le principal gestionnaire de portefeuille.

En outre, Troy Asset Management contribuera aux coûts de la proposition à hauteur de 18 mois de frais de gestion, ce qui, selon la société, équivaudra à une exonération de frais pendant 18 mois pour les actionnaires de Troy Income & Growth.

Bridget Guerin, présidente de Troy Income & Growth, a déclaré : "Le conseil d'administration est heureux d'être parvenu à un accord sur les frais de gestion : "Le conseil d'administration est heureux d'être parvenu à un accord avec le conseil d'administration de STS sur le projet de regroupement des deux sociétés. La combinaison créera un fonds d'investissement plus important qui devrait être plus liquide et avoir des coûts globaux réduits, et qui continuera à suivre le style de gestion à long terme de Troy, axé sur la qualité et conservateur, avec un ensemble d'opportunités globales".

Le président de STS, John Evans, a commenté l'opération : "L'entité combinée créera un fonds d'investissement plus important, avec des coûts globaux considérablement réduits et une meilleure liquidité attendue, qui continuera à suivre le style de gestion d'investissement à long terme de Troy, axé sur la qualité et conservateur, avec un ensemble d'opportunités globales. Nous pensons qu'il s'agit d'une stratégie attrayante pour ceux qui disposent d'un capital irremplaçable et qui recherchent à la fois des revenus et une croissance du capital.

Les actions de Troy Income & Growth ont augmenté de 1,4 % à 67,36 pence chacune mardi après-midi à Londres, tandis que les actions de STS Global ont baissé de 1,5 % à 213,70 pence par action.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

