Studsvik AB est une société basée en Suède qui propose une gamme de services techniques à l'industrie internationale de l'énergie nucléaire. Les activités de la société sont divisées en quatre segments : Technologie des combustibles et des matériaux, qui implique la technologie des cellules chaudes nucléaires, la technologie des matériaux et les solutions de chimie de l'eau pour l'optimisation de la performance et de la durée de vie des combustibles et des réacteurs, ainsi que les solutions d'encapsulation, de transport et de stockage des combustibles défaillants ; Services de conseil, qui comprennent la planification et l'autorisation des installations, les technologies et les opérations de traitement des déchets, entre autres ; Studsvik Scandpower, qui fournit des outils, des analyses et des technologies pour l'optimisation de la performance des combustibles et des réacteurs nucléaires, et la gestion du cycle du combustible nucléaire ; Allemagne, qui implique les activités du segment Services de conseil en Allemagne. La société exerce ses activités principalement en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Japon, en Chine et dans les Émirats arabes unis.

Secteur Services et équipements environnementaux