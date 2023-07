Sturgis Bancorp, Inc. est la société holding de Sturgis Bank & Trust Company (Banque), et de ses filiales Oakleaf Financial Services, Inc, Oak Mortgage, LLC, Ayres/Oak Insurance, et Oak Title Services. La Banque fournit une gamme de services de fiducie, de services bancaires commerciaux et de services aux consommateurs à partir de centres bancaires situés à Sturgis, Bangor, Bronson, Centreville, Climax, Colon, Niles, Portage, South Haven, St. Joseph, Three Rivers et White Pigeon, MI. Oakleaf Financial Services, Inc. propose une gamme de services d'investissement et de conseil financier. Oak Mortgage, LLC propose des prêts hypothécaires résidentiels sur tous les marchés de la Banque. Ayres/Oak Insurance propose divers produits d'assurance commerciale et de consommation compétitifs. Oak Title Services propose des assurances titres pour les entreprises et les particuliers. La Banque propose une gamme de services bancaires personnels, de services bancaires aux entreprises, de services bancaires par Internet et de services de gestion de patrimoine.

Secteur Banques