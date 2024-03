Sturm, Ruger & Company, Inc. a pour principale activité la conception, la fabrication et la vente d'armes à feu à des clients nationaux. La société opère au travers de deux segments déclarables : les armes à feu et les pièces moulées. Le segment des armes à feu fabrique et vend des fusils, des pistolets et des revolvers principalement à un certain nombre de distributeurs en gros indépendants, titulaires d'une licence fédérale, situés principalement aux États-Unis. Le segment des pièces moulées fabrique et vend des pièces moulées à la cire perdue en acier et des pièces moulées par injection de métal. La société propose principalement des produits dans trois catégories de produits industriels : fusils, pistolets et revolvers. Elle fabrique des produits d'armes à feu, sous le nom de Ruger. La société fabrique et vend également des accessoires et des pièces de rechange pour ses armes à feu. Les produits d'armes à feu de la société sont vendus par l'intermédiaire d'un certain nombre de distributeurs en gros indépendants, principalement sur le marché du sport commercial. Les opérations de conception et de fabrication de la société sont situées aux États-Unis.

Secteur Produits de récréation