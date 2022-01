Stuve Gold Corp. nomme Steven Cochrane au poste de directeur de la société

Stuve Gold Corp. a annoncé que, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, le conseil d'administration de Stuve Gold a nommé Steven Cochrane au poste de directeur de la société. M. Cochrane est président et chef de la direction de Lithium Chile Inc., qui possède des propriétés au Chili et en Argentine. Il a plus de 36 ans d'expérience dans l'industrie de l'investissement et des marchés de capitaux, au cours desquels il a participé à la levée de fonds pour une variété de sociétés publiques à faible capitalisation dans divers secteurs d'activité, y compris l'industrie minière.