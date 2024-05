(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du London Main Market ce mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Ocean Wilsons Holdings Ltd, en hausse de 8,3% à 1 461,80 pence, fourchette de 12 mois 816,00p-1 485,00p. Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires de la holding d'investissement augmente de 18% à 129,4 millions de livres sterling, contre 109,8 millions de livres sterling un an plus tôt, tandis que le bénéfice augmente de 29% à 21,2 millions de dollars US, contre 16,4 millions de dollars US. Au cours du premier trimestre, Ocean Wilsons indique que la valeur de son portefeuille a augmenté de 12,7 millions de dollars, soit 4,1 %, grâce à la "forte performance du portefeuille d'actifs publics et au fait que le portefeuille défensif s'est bien comporté par rapport aux obligations d'État".

STV Group PLC, en hausse de 3,5% à 253,50 pence, fourchette de 12 mois 175,00 pence-256,45 pence. L'opérateur de chaînes de télévision et studio de contenu indique que BBC Daytime a commandé à la société de production STV Studios de nouvelles séries d'émissions sur les antiquités, "Antiques Road Trip", "Celebrity Antiques Road Trip" et "The Travelling Auctioneers", pour un total de 56 épisodes. STV indique que la production d'une troisième série de 20 épisodes de The Travelling Auctioneers a déjà commencé. Craig Hunter, directeur créatif de STV Studios pour les programmes factuels, commente : "Je suis ravi du succès continu de ces formats STV Studios qui reviennent sur le marché. Cette commande témoigne de l'engagement de la BBC envers les nations et je ne pourrais pas être plus fier des équipes qui travaillent dur et qui continuent à apporter une touche de fraîcheur à ces marques très appréciées".

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Synthomer PLC, baisse de 4,3 % à 279,00 pence, fourchette de 12 mois 14,44 pence-301,37 pence. Le cours de l'action du fabricant de produits chimiques chute après que Deutsche Bank ait commencé à couvrir l'action avec une note de 'hold', en fixant un prix cible de 260p.

Helical PLC, baisse de 2,8% à 212,00p, fourchette de 12 mois 181,00p-307,50p. Le cours de l'action du promoteur immobilier londonien chute malgré le fait que Deutsche Bank ait commencé à couvrir l'action avec une note 'acheter' et fixé un prix cible de 270p. Helical devrait publier ses résultats financiers 2024 le 23 mai.

