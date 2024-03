(Alliance News) - Un syndicat a demandé à une chaîne de télévision de "se réveiller et d'écouter son personnel", alors que ses journalistes se préparent à une action de grève dans le cadre d'un conflit salarial en cours.

La National Union of Journalists (NUJ) a déclaré lundi que les journalistes de STV Group PLC, basé à Glasgow, allaient se mettre en grève après avoir voté à 89% en faveur d'une action industrielle.

Selon la NUJ, cette décision est due à des discussions de dernière minute avec l'Acas (Advisory, Conciliation & Arbitration Service) qui ont abouti au refus de la direction de STV de proposer une solution au conflit salarial.

On s'attend maintenant à des perturbations tout au long de l'été, les journalistes quittant les salles de rédaction pour se rendre sur les piquets de grève.

STV a déclaré que des plans d'urgence avaient été mis en place en prévision de la grève.

Les dates de la grève n'ont pas encore été annoncées, mais les membres de la NUJ qui travaillent pour le radiodiffuseur doivent se réunir mardi pour discuter de la forme et du calendrier de l'action industrielle.

Nick McGowan-Lowe, organisateur national de la NUJ pour l'Écosse, a déclaré : "Il s'agit d'un résultat écrasant qui devrait inciter le conseil d'administration de STV à se réveiller et à écouter son personnel.

"Nos membres sont des professionnels dévoués et talentueux qui ont fait de STV la chaîne de télévision écossaise la plus regardée aux heures de pointe pour la cinquième année consécutive - mais ils en ont assez de s'entendre dire qu'ils doivent accepter des augmentations de salaire inférieures à l'inflation, alors que la société se targue de revenus records.

"Cette situation peut être résolue rapidement dès que l'entreprise revient à la table des négociations avec une offre équitable, mais plus elle refuse de le faire, plus les annonceurs et les téléspectateurs seront en colère car leurs programmes préférés seront affectés".

Cette décision intervient alors que STV, qui détient la licence pour Channel 3 dans le centre et le nord de l'Écosse, a annoncé avoir réalisé 168,4 millions de livres sterling de recettes l'année dernière.

Selon le syndicat, malgré cela, la société a déclaré qu'elle ne pouvait pas se permettre d'accorder aux journalistes une augmentation de salaire correspondant à l'inflation pour tous les employés, en invoquant les conditions de marché difficiles de l'année dernière.

La NUJ a demandé une augmentation de 6 %.

STV détient la licence de Channel 3 pour couvrir le centre et le nord de l'Écosse.

Un porte-parole de STV a déclaré : "Nous sommes déçus par le résultat du vote des membres de la NUJ.

"Pratiquement tous les secteurs d'activité sont confrontés à des défis économiques durables. Il s'agit du ralentissement publicitaire le plus difficile et le plus long que le secteur des médias commerciaux ait connu, et STV n'est pas à l'abri de cette situation.

"Dans ce contexte, l'offre faite aux membres de la NUJ est à la fois juste et financièrement responsable.

"Nous avons l'habitude de prendre soin de nos employés et de soutenir leur bien-être financier. Outre les augmentations de salaire égales ou supérieures à l'inflation accordées ces dernières années, à l'exception de la période de Covid, nous avons versé à nos collègues, au cours des deux dernières années, un certain nombre de primes liées au coût de la vie, alors que beaucoup d'autres entreprises ne l'ont pas fait.

"La NUJ réclame une augmentation de salaire de 6 %, ce qui est nettement supérieur aux niveaux d'inflation actuels et prévus. L'offre salariale de STV augmentera les salaires d'au moins l'inflation pour plus de la moitié des collègues de STV, seuls les plus hauts salaires tombant en dessous de ce niveau - une approche différenciée explicitement approuvée par la NUJ à la fin de l'année 2023. Cette offre a été acceptée par le syndicat de la radiodiffusion, Bectu, et est déjà en place dans le reste de notre entreprise.

"En outre, nous avons fait part de notre volonté d'envisager l'introduction d'une prime importante pour les collègues en 2024, au cas où les conditions du marché s'amélioreraient, et nous demandons instamment à la NUJ de s'engager avec nous sur cette offre.

"Des plans d'urgence sont en place si la NUJ décide de poursuivre sa grève.

Les actions de STV ont augmenté de 0,5 % à 204,00 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Ryan McDougall, PA Scotland

Press Association : Actualités

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.