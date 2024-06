(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

STV Group PLC - Diffuseur de télévision et producteur de contenu basé à Glasgow - émet une mise à jour commerciale et organise une visite pour les investisseurs institutionnels à son siège social de Glasgow mercredi. Le revenu publicitaire total a augmenté de 5% au premier trimestre, en ligne avec les prévisions, et il y a une bonne dynamique publicitaire au deuxième trimestre, qui devrait augmenter de 15% à 20%, sous l'impulsion de l'Euro 2024. Dans l'ensemble, les recettes publicitaires du premier semestre devraient augmenter d'environ 10 à 12 %. STV Studios continue d'enregistrer de bons résultats, obtenant de nouvelles commandes importantes de Netflix, Sky et Discovery au premier semestre malgré un environnement de commande difficile, et est en bonne voie pour atteindre l'objectif de revenus de 140 millions de livres sterling pour l'exercice 2026. Le plan triennal de réduction des coûts de Says est en bonne voie pour réaliser des économies d'environ 1,5 million de livres sterling en 2024, qui passeront à un rythme de 5 millions de livres sterling par an d'ici à 2026, comme prévu précédemment.

Angle PLC - Société de biopsie liquide basée à Guildford, en Angleterre - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 21,6 millions de livres sterling, contre 24,4 millions de livres sterling l'année précédente, alors que les recettes ont plus que doublé, passant de 1,0 million de livres sterling à 2,2 millions de livres sterling. Les coûts d'exploitation sont ramenés à 23,3 millions de livres sterling, contre 24,8 millions de livres sterling. L'entreprise annonce un bon début pour 2024, avec des relations avec les clients de produits et de services qui se développent bien et une expansion significative de l'activité de services pharmaceutiques. Le chiffre d'affaires du semestre 2024 devrait se situer entre 1,0 million et 1,3 million de livres sterling, avec un total d'environ 40 % des attentes du marché pour l'ensemble de l'année pour le chiffre d'affaires déjà contracté depuis le début de l'année. En outre, l'entreprise lève 8,8 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 15 pence par action, au-delà des espoirs de lever 8,5 millions de livres sterling. En outre, la société espère lever 2,1 millions de livres sterling par le biais d'une offre ouverte au même prix. Les recettes seront utilisées pour soutenir le plan de commercialisation de la société et pour répondre aux besoins généraux en fonds de roulement. L'achèvement de la levée de fonds et la réalisation des attentes du marché devraient permettre d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie sur une base mensuelle d'ici la fin de l'année 2025, selon M. Angle. Le directeur général Andrew Newland déclare : "Nous sommes reconnaissants du soutien solide des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs".

Vp PLC - Société de location de matériel basée à Harrogate, Angleterre - Au cours de l'exercice clos en mars, le bénéfice avant impôt a chuté à 2,8 millions de livres sterling, contre 30,7 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires a baissé de 0,8 %, passant de 371,5 millions de livres sterling à 368,7 millions de livres sterling. Le bénéfice comprend une dépréciation sans effet de trésorerie de 27,7 millions de livres sterling liée à Brandon Hire Station. Les coûts administratifs passent de 44,8 millions de livres sterling à 48,6 millions de livres sterling. Déclaration d'un dividende total par action de 39,0 pence, contre 37,5 pence l'année précédente, y compris un dividende final par action de 27,5 pence, contre 26,5 pence. Il s'agit d'une "performance globale solide malgré les difficultés rencontrées sur certains marchés finaux". La société annonce un début d'exercice "solide", qui devrait être conforme aux attentes. Elle indique que des vents contraires persistent sur le marché de la construction de logements, en raison d'une légère baisse des niveaux d'activité. Il note que le marché de l'infrastructure reste favorable avec une réserve claire de projets.

Churchill China PLC - Fabricant de produits céramiques basé à Stoke-on-Trent, Angleterre - émet une brève mise à jour avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Elle déclare : "Alors que les marchés restent modérés, le commerce reste largement en ligne avec les attentes de la direction. La productivité et le rendement continuent de s'améliorer grâce aux activités de fabrication. Les attentes du conseil d'administration pour l'année restent inchangées."

Ramsdens Holdings PLC - Fournisseur de services financiers et prêteur sur gages basé à Middlesbrough, Angleterre - Au cours du semestre clos en mars, le chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 43,8 millions de livres sterling, contre 39,0 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt augmente de 8,1 %, passant de 3,7 millions de livres sterling à 4 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires de la bijouterie au détail augmente de 1,2 %, passant de 17,3 millions de livres sterling à 17,5 millions de livres sterling, et la marge brute au détail augmente de 6,3 %, passant de 6,3 millions de livres sterling à 6,7 millions de livres sterling, grâce à des avantages liés à la gamme de produits. Déclaration d'une augmentation de 9,1 % du dividende à 3,6 pence par action, contre 3,3 pence l'année précédente. Le groupe déclare que les résultats du second semestre sont conformes à ses attentes, avec des performances positives continues dans l'ensemble des flux de revenus diversifiés du groupe. Le groupe se sent "bien positionné" pour continuer à accroître sa rentabilité au cours de l'exercice 2024 et au-delà.

Immupharma PLC - Société de découverte et de développement de médicaments basée à Londres - En 2023, la perte avant impôts se réduit à 3,4 millions de livres sterling, contre 4,5 millions de livres sterling l'année précédente. Revenus nuls, inchangés. Les frais administratifs passent de 846 571 GBP à 1,0 million GBP. La société reste concentrée sur le développement de deux actifs cliniques clés en phase avancée, P140 (SLE) et P140 (CIDP), et sur la conclusion d'accords de partenariat supplémentaires pour chacun d'entre eux.

Life Settlement Assets PLC - société d'investissement à capital fixe basée à Londres qui gère des portefeuilles d'intérêts entiers et fractionnaires dans des polices d'assurance-vie émises par des compagnies d'assurance-vie opérant principalement aux Etats-Unis - annonce un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 14,99% du capital social de la société. Cette annonce intervient alors que la société constate la décote du prix de l'action par rapport à sa valeur nette d'inventaire.

EnergyPathways PLC - société d'énergie basée dans le West Sussex, en Angleterre, qui se concentre principalement sur le développement du projet gazier offshore Marram Field - déclare que, suite à la publication par l'Autorité de transition de la mer du Nord, le 29 mai, d'une notification pour les demandes de stockage de gaz dans une zone qui comprend le projet Marram, elle a officiellement confirmé auprès de la NSTA son intérêt et son intention de faire une demande de licence de stockage de gaz dans la zone en question. Comme annoncé précédemment, la société a également soumis à la NSTA des demandes de licence "hors cycle" pour deux zones potentielles de stockage de gaz qui comprennent les champs de gaz Knox et Lowry "prêts à être exploités". La société estime qu'il existe une opportunité commerciale future convaincante d'intégrer les trois projets potentiels de stockage de gaz dans le prolongement naturel du développement du projet Marram. Il estime qu'il est très avantageux de les intégrer à un stade précoce dans les plans de croissance plus vastes d'EPP visant à développer un projet de stockage d'énergie en mer d'Irlande au Royaume-Uni.

Petershill Partners PLC - Groupe d'investissement basé à Londres et spécialisé dans le capital-investissement et d'autres stratégies de capital privé - Annonce les résultats de l'offre publique d'achat. Environ 97,3 millions d'actions ont été valablement présentées dans le cadre de l'offre publique d'achat. Suite à l'application du mécanisme de réduction d'échelle, 37,9 millions d'actions seront achetées au prix de 214 pence chacune.

Henry Boot PLC - entreprise de développement foncier, d'immobilier et de construction - Obtention de l'autorisation de planification des questions réservées pour trois unités totalisant 464 000 pieds carrés à SPARK, Walsall, son projet industriel et logistique d'une valeur de développement brute de 110 millions de livres sterling. Tim Roberts, directeur général, déclare : "Ce nouveau centre de logistique et de fabrication viendra s'ajouter à notre portefeuille industriel en pleine expansion et reconstituera notre programme de développement engagé".

RTC Group PLC - Société de recrutement basée à Londres - publie un communiqué de presse avant l'assemblée générale annuelle de jeudi. Déclare que depuis le mois de mars, le commerce continue à suivre une trajectoire positive avec des niveaux de commerce supérieurs à ceux de la même période en 2023. "Le conseil d'administration est confiant dans les perspectives commerciales de la société pour l'exercice en cours.

Finseta PLC - Fournisseur londonien de systèmes de paiement basés sur le cloud - Achève la vente de 100% de Capital Currencies Ltd suite à la réception de l'approbation réglementaire de la Financial Conduct Authority. Elle reçoit 150 000 GBP en espèces. "Le produit de la vente renforce encore notre position de trésorerie et notre capacité à capitaliser sur l'excellente dynamique que nous avons connue dans l'ensemble de l'entreprise", déclare la société.

Empire Metals Ltd - société d'exploration et de développement des ressources, qui se concentre sur le projet de titane Pitfield en Australie occidentale - déclare avoir découvert un "gisement minéral de dioxyde de titane très important", composé de rutile et d'anatase, à Pitfield. Elle explique que le gisement se trouve dans la zone de saprolite fortement altérée de la roche mère, près de la surface. Le directeur général Shaun Bunn déclare : " Il s'agit d'un développement qui change la donne pour Empire et qui devrait permettre d'accélérer les délais et d'améliorer encore les aspects économiques de Pitfield ".

