(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce vendredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Seraphim Space Investment Trust PLC, en hausse de 4,5% à 62,38 pence, fourchette de 12 mois 26,00p-62,60p. L'action atteint son plus haut niveau sur 12 mois vendredi et semble prête à étendre sa série de gains à cinq jours. Mercredi, l'investisseur spécialisé dans les technologies spatiales a fait état d'une augmentation de la valeur nette d'inventaire par action pour les six mois se terminant le 31 décembre.

STV Group PLC, en hausse de 3,7% à 212,56 pence, fourchette de 12 mois 175,00p-265,00p. Le diffuseur de télévision et producteur de contenu déclare avoir été chargé par Netflix Inc de produire une nouvelle série dramatique, The Witness. Le tournage de la série débutera à l'été 2024. David Mortimer, directeur général de STV Studios, déclare : "Il s'agit de la première commande de STV Studios pour Netflix et nous sommes impatients de collaborer avec eux sur ce projet, que notre équipe de dramatiques expérimentée et engagée produira avec la plus grande sensibilité et le plus grand soin qu'il mérite."

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Speedy Hire PLC, en baisse de 5,8% à 23,56 pence, fourchette de 12 mois 23,55 pence-38,95 pence. La société de location d'outils et d'équipements chute après un lent début d'année 2024. Depuis le début de l'année, l'action a chuté de 30%.

