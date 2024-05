STV Group plc est une société de médias numériques basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société sont la production et la diffusion de programmes télévisés, la fourniture de services Internet et la vente de temps d'antenne et d'espace publicitaire dans ces médias. Les secteurs d'activité de la société sont la diffusion, le numérique et les studios. Le secteur de la radiodiffusion gère le service public de radiodiffusion commerciale en clair, STV, qui exploite les licences de Channel 3 dans le centre et le nord de l'Écosse. Le segment numérique fournit le service de streaming du diffuseur, STV Player, qui donne aux téléspectateurs écossais la possibilité de regarder les émissions de STV selon leurs conditions, en direct ou à la demande. Dans tout le Royaume-Uni, STV Player offre aux téléspectateurs un vaste catalogue de contenus provenant du Royaume-Uni et du monde entier. STV Studios est son entreprise de contenu et sa société de production, qui comprend 24 labels créatifs produisant du contenu pour toute une série de réseaux de diffusion et de diffuseurs britanniques et internationaux.

Secteur Production de spectacles