Styrenix Performance Materials Limited est une entreprise basée en Inde. La société produit de l'ABS (ABS). L'ABS est une résine plastique produite à partir d'acrylonitrile, de butadiène et de styrène, utilisée dans la fabrication d'appareils électroménagers, d'automobiles, de biens de consommation durables et de machines commerciales. La société fabrique également du polystyrène (PS) et de l'ABSOLAN (SAN), une résine plastique polymérisée produite à partir de styrène et d'acrylonitrile, principalement utilisée pour des produits tels que les éclairages, les articles de papeterie, les nouveautés, les réfrigérateurs et les emballages de produits cosmétiques. Elle fournit des applications styréniques pour divers produits de tous les jours dans une série d'industries, notamment l'automobile, l'électronique, les produits ménagers, la construction, les soins de santé, l'emballage et les jouets/sports/loisirs. Ses produits comprennent Absolac ABS, Absolac High Heat ABS, Absolan SAN, GPPS et HIPS. La société exploite ses installations de fabrication à Nandesari, Moxi, Katol et Dahej, ainsi que son centre de recherche et de développement à Moxi, dans le Gujarat.

Secteur Produits chimiques de base