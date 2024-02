(Alliance News) - Anima Holding Spa a approuvé mardi les chiffres consolidés au 31 décembre, qui font état d'un bénéfice net consolidé de 149,3 millions d'euros, en hausse de 24 % par rapport aux 120,8 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,25 euro par action, contre 0,22 euro l'année dernière.

Les revenus en 2023 se sont élevés à 368,0 millions d'euros, contre 343,1 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 7,0 %.

La collecte nette du Groupe en 2023 a été négative de 171 millions d'euros, tandis que le total des actifs sous gestion à la fin du mois de décembre a augmenté à 191,5 millions d'euros, soit une hausse de 1,0 % par rapport à 289 millions d'euros en 2022.

L'Ebitda au 31 décembre s'est élevé à 266,0 millions d'EUR, contre 255,3 millions d'EUR, tandis que l'Ebit pour la période s'est élevé à 214,5 millions d'EUR, contre 196,1 millions d'EUR pour la même période de l'année précédente.

La position financière nette consolidée au 31 décembre était négative de 13,2 millions d'euros par rapport à une dette nette de 60,9 millions d'euros à la fin de l'exercice 2022 et reflète, en particulier, le paiement de dividendes de 71 millions d'euros, le coût de l'acquisition de Castello SGR s'élevant à 62 millions d'euros, et 45 millions d'euros de rachats d'actions, a expliqué la société dans une note.

Alessandro Melzi d'Eril, administrateur délégué d'Anima Holding, a commenté : " L'année 2023 s'est clôturée par une accélération de l'activité et de la performance, avec de bons reflets sur notre compte de résultat et d'excellentes perspectives pour la performance de cette année. Les résultats d'Anima démontrent une fois de plus la valeur d'un modèle basé sur la diversification des canaux combinée à des partenariats stratégiques solides. Nous nous souviendrons également de 2023 comme l'année où nous avons acquis et consolidé Castello et signé l'acquisition prochaine de Kairos Partners : deux étapes importantes dans notre expansion vers des segments de marché jusqu'ici moins couverts tels que les investissements alternatifs et la gestion de patrimoine".

Anima Holding se négocie dans le vert de 0,8 % à 4,23 euros par action.

