(Alliance News) - Kruso Kapital Spa a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé les états financiers consolidés au 31 décembre, qui comprennent un bénéfice net de 2,9 millions d'euros, en hausse de 58 % par rapport à 1,8 million d'euros en 2022.

Le bénéfice net ajusté des éléments non récurrents - dépenses liées à l'introduction en bourse et à l'acquisition au Portugal - de 900 000 euros s'élève à 3,5 millions d'euros, en hausse de 93 % par rapport à 2022, a indiqué la société dans une note.

Au 31 décembre, le nombre de polices de crédit gagées sous-jacentes aux 121 millions de prêts en Italie s'élevait à environ 69 000, en forte hausse par rapport à environ 62 000 au 31 décembre 2022.

Au cours de l'année 2023, 42 ventes aux enchères ont été organisées pour des actifs gagés en Italie, la quasi-totalité des offres secrètes lors des ventes aux enchères ayant été réalisées en ligne. Les actifs vendus aux enchères continuent de représenter moins de 5 % des polices en cours.

"Au dernier trimestre 2023, souligne la société dans une note, le processus d'innovation de Kruso Kapital a fait un autre grand pas en avant avec le lancement de l'APP qui numérise complètement le produit de crédit sur gage, et par lequel les polices sont émises sous forme de NFT via la technologie blockchain.

La filiale Art-Rite, active dans le domaine des ventes aux enchères d'œuvres d'art et d'objets de collection, a réalisé un chiffre record de 4,3 millions d'euros, soit plus du double de l'année précédente, lors des 19 ventes aux enchères et négociations privées qui ont eu lieu en 2023.

La marge de courtage a augmenté de 26 % pour atteindre 19,4 millions d'euros en 2023, principalement grâce à la contribution des prêts sur gages, en raison de l'augmentation des prêts et des marges.

L'activité de vente aux enchères d'œuvres d'art et d'objets de collection a contribué à hauteur de 4,6 % à la marge d'intermédiation totale en 2023, ce qui est plus élevé que prévu.

Les fonds propres au 31 décembre s'élevaient à 42,5 millions d'euros.

Le total des fonds propres au 31 décembre sur une base individuelle s'élevait à 12,9 millions d'EUR, soit le même montant que le CET1, et par rapport aux actifs pondérés en fonction des risques, qui ont augmenté d'une année sur l'autre en raison de l'accroissement des prêts et du risque opérationnel, ce qui porte le ratio du total des fonds propres à 18,7 %. Le TCR pro forma avec l'augmentation de capital de janvier 2024 au 31 décembre 2023 serait de 22,4 %.

L'action de Kruso Kapital est stable à 1,98 EUR par action.

