(Alliance News) - Les marchés européens sont positionnés pour une ouverture en hausse jeudi, suivant la tendance positive observée la nuit dernière à Wall Street, alors que les bons résultats des entreprises et les attentes de réductions des taux d'intérêt par les banques centrales continuent de soutenir la confiance des investisseurs.

En conséquence, le FTSE Mib était en hausse de 82,50 points, après avoir clôturé la veille en baisse de 0,5 pour cent à 30 976,02.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 9,60 points, le CAC 40 de Paris de 14,00 points et le DAX 40 de Francfort de 47,30 points.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a perdu 0,1 % à 45 361,79, le Small-Cap a cédé 0,7 % à 27 381,11, et l'Italie Growth a chuté de 0,9 % à 8 135,93.

Sur la liste principale de Piazza Affari mercredi, les actions de Banca Monte dei Paschi ont confirmé la force observée depuis que la cloche a sonné, clôturant en hausse de 5,5 pour cent à 3,56 euros par action. La banque basée à Sienne a déclaré mercredi qu'elle renouerait avec les bénéfices en 2023, avec des résultats montrant un bénéfice net de 2,05 milliards d'euros au 31 décembre, contre une perte de 178,4 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Après le retour aux bénéfices, la société a également annoncé un retour au dividende, avec deux ans d'avance sur l'objectif du plan et prévoyant un dividende de 0,25 EUR par action pour un total de 315 millions d'EUR.

Stellantis a également bénéficié d'une hausse de 1,1 %, dans le sillage de la hausse de 1,8 % de la veille.

Ferrari a grimpé de 1,2% tandis que de l'autre côté se trouvait Saipem, dans le rouge de 3,2%. AHL Partners a augmenté sa position courte sur le titre à 0,61% contre 0,50%.

Prises de bénéfices sur Intesa Sanpaolo, en baisse de 2,1% après deux séances de clôture en hausse et suite à la présentation de bons comptes, qui ont clôturé avec un bénéfice net en hausse de 76% à 7,72 milliards d'euros contre environ 4,4 milliards d'euros en 2022.

Du côté des valeurs moyennes, OVS, en hausse de 0,5% à la clôture, a affiché une bonne tendance en début de séance. La société a annoncé mardi avoir signé une lettre d'intention avec les actionnaires de Goldenpoint dans le but de développer un éventuel partenariat industriel. Goldenpoint dispose d'un réseau de vente d'environ 380 magasins situés dans des emplacements prestigieux dans les principaux centres-villes et centres commerciaux d'Italie et réalise un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros.

Le titre Juventus FC a également progressé, avec une hausse de 2,0 %, pour une septième séance consécutive de clôture à la hausse.

Banca Popolare di Sondrio a gagné 2,3 % après avoir annoncé un bénéfice net de 461,2 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 84 % par rapport aux 251,3 millions d'euros de l'année précédente. En outre, un dividende de 0,56 euro a été proposé, en hausse par rapport au 0,28 euro versé l'année dernière, avec un taux de distribution révisé à la hausse à 55%, contre 50% prévu dans le plan.

Parmi les petites capitalisations, Orsero a chuté de 15% après avoir annoncé ses objectifs pour 2024. Le chiffre d'affaires net est compris entre 1,53 et 1,59 milliards d'euros, l'EBITDA ajusté entre 77 et 84 millions d'euros, le bénéfice net ajusté entre 28 et 32 millions d'euros, et la position financière nette entre 110 et 105 millions d'euros.

En 2024, l'entreprise prévoit des investissements en immobilisations d'exploitation compris entre 21 et 23 millions d'euros, y compris ceux liés au plan pluriannuel de durabilité.

algoWatt a cédé 3,1 pour cent à 0,2635 EUR, dans sa troisième séance de baisse. La société a annoncé que Laura Neri, membre du conseil d'administration, était la nouvelle directrice unique de la filiale TerniEnergia Progetti, qui opère en tant qu'intégrateur de systèmes et fournisseur EPC dans le secteur photovoltaïque. Laura Neri succède à Fabrizio Venturi.

Parmi les PME, Eprcomunicazione a chuté de 12 % à 2,14 euros par action, en raison de prises de bénéfices après quatre séances clôturées à la hausse.

Même pourcentage mais haussier pour Estrima, en hausse à 0,74 euros par action, avec 88 800 mains changées au cours de la journée.

Dans le vert, Franchetti a gagné 3,9% à 5,38 euros par action, le titre ayant atteint un nouveau plus haut de 52 semaines à 5,66 euros par action au cours de la séance.

À New York hier soir, le Dow a augmenté de 0,4 %, le Nasdaq a clôturé en hausse de 1,0 %, tandis que le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,8 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Nikkei a augmenté de 2,1 pour cent, le Shanghai Composite était vert de 1,3 pour cent, tandis que le Hang Seng était en baisse de 1,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0782 USD contre 1,0764 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2628 USD contre 1,2631 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 79,60 dollars contre 78,89 dollars à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 033,16 USD l'once contre 2 039,06 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, aux États-Unis, les regards se porteront sur les demandes d'allocations chômage, prévues à 1430 CET, et sur le bilan de la Réserve fédérale, prévu à 2230 CET.

Au cours de la journée, plusieurs banquiers centraux prendront la parole : Dhingra de la Banque d'Angleterre, Elderson et Lane de la BCE, et Barkin de la Fed.

Parmi les sociétés présentes sur la Piazza Affari, Banca Generali, Mediolanum, BPM, Credem, Mediobanca et d'autres sociétés cotées à plus faible capitalisation devraient présenter leurs résultats.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

