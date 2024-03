Subaru Corporation est spécialisé dans la production et la commercialisation de véhicules automobiles. En outre, le groupe développe une activité de construction aéronautique. Le CA par activité (avant éliminations intragroupe) se répartit comme suit : - vente de véhicules (96,7%) : minicars et voitures particulières (860 000 unités vendues en 2020/21 ; marques Legacy, Impreza, Forester, Exiga, etc.) ; - vente d'avions (3,1%) ; - autres (0,2%) : notamment fabrication d'équipements industriels (moteurs, pompes, générateurs électriques, etc.). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (17,6%), Asie (3,3%), Amérique du Nord (73,6%), Europe (1,9%) et autres (3,6%).

Secteur Fabricants de voitures et camions