Subex Limited a approuvé, lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 mai 2024, la nomination de Mme Nisha Dutt en tant qu'administrateur supplémentaire à compter du 10 mai 2024. En outre, le conseil l'a nommée directrice générale et chef de la direction de la société pour une période de 3 (trois) ans à compter du 10 mai 2024. Approbation de la nomination de M. Murali Kalyanaraman en tant qu'administrateur supplémentaire (catégorie : non exécutif, indépendant) à compter du 10 mai 2024, pour une période de 3 (trois) ans à compter du 10 mai 2024.

Cessation des fonctions de M. George Zacharias en tant qu'administrateur indépendant de la société à compter du 12 mai 2024. Mme Nisha Dutt a plus de vingt ans d'expérience dans les domaines du conseil, de la consultation et de la banque d'investissement, et elle a également été chef d'entreprise dans le secteur des technologies. Elle est titulaire d'une maîtrise en ingénierie industrielle de l'Oklahoma State University et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Ohio University.

M. Murali Kalyanaraman est membre de l'Institute of Chartered Accounts of India (ICAI) et possède plus de trente ans d'expérience dans le domaine de la finance. M. Kalyanaraman est un phare de la transformation dans le secteur financier, tirant parti de sa vaste expérience pour stimuler une croissance durable sur les marchés mondiaux. Il a travaillé chez Tata Steel, Tata Elxsi, Tony Harris et Honeywell Technologies.

Il est actuellement directeur général et directeur financier d'Indiaassetz Infrastructure. Sa contribution à l'innovation stratégique et à une gestion financière solide témoigne de son engagement en faveur de l'excellence et du développement durable.