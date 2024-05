Subsea7 S.A. a annoncé l'attribution d'un contrat important par Serica Energy, pour le développement du champ Belinda au sud-est du FPSO Triton. Le champ Belinda est opéré par Serica Energy et situé à environ 190 kilomètres à l'est d'Aberdeen, dans la partie centrale de la mer du Nord britannique, avec une profondeur d'eau de 95 mètres. Le contrat comprend le management de projet, l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction et l'installation (EPCI) d'un pipeline de production 8" de 5 kilomètres, d'une ligne de gas lift de 3" et d'un ombilical de contrôle électro-hydraulique (EHC).

Le champ d'application de Subsea7 comprend également les structures sous-marines associées et les raccordements au navire FPSO (Floating Production Storage & Offloading) Triton opéré par Dana Petroleum, via un collecteur de production existant près de la base du riser Triton et pour les contrôles au niveau du skid de vannes Evelyn. La gestion du projet et les travaux d'ingénierie commenceront immédiatement à Aberdeen. Les activités en mer sont prévues pour le troisième trimestre 2025.