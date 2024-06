Suburban Propane Partners, L.P. est un distributeur national de propane, de propane renouvelable, de gaz naturel renouvelable, de mazout et de produits et services connexes, ainsi qu'un négociant de gaz naturel et d'électricité et un investisseur dans les carburants alternatifs à faible teneur en carbone. Les segments de la société comprennent le propane, le fioul et les carburants raffinés, le gaz naturel et l'électricité, et tous les autres segments. Le secteur du propane est engagé dans la distribution au détail de propane et de propane renouvelable à des clients résidentiels, commerciaux, industriels, agricoles et gouvernementaux et, dans une moindre mesure, dans la distribution en gros à de grands utilisateurs finaux industriels. Le secteur du fioul et des carburants raffinés est engagé dans la distribution au détail de fioul, de diesel, de kérosène et d'essence. Le segment du gaz naturel et de l'électricité est engagé dans la commercialisation du gaz naturel et de l'électricité aux clients résidentiels et commerciaux sur les marchés déréglementés de l'énergie de New York et de Pennsylvanie. Le segment "tous les autres" comprend les activités de services.