Sucro Limited est une société sucrière intégrée qui se concentre sur le marché nord-américain. Elle propose SweetLife by Sucro Organic Cane Sugar, un nouveau sucre de canne biologique granulé. Avec SweetLife by Sucro, elle offre des solutions industrielles étendues à travers de multiples plateformes, y compris des installations de traitement et d'entreposage. SweetLife by Sucro propose également des produits finis à base de sucre de canne conventionnel, de sucre biologique et d'autres édulcorants de spécialité. Elle propose une variété de raffinage et de vente de sucres conventionnels et biologiques, y compris le sucre cristallisé et le saccharose liquide. Sa chaîne d'approvisionnement intégrée comprend du sucre raffiné provenant de ses propres raffineries aux États-Unis et au Canada, ainsi que l'approvisionnement en sucre brut et raffiné provenant de pays d'Amérique latine et la livraison à des clients en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Elle a établi un réseau de production, de vente et d'approvisionnement dans toute l'Amérique du Nord avec deux raffineries de sucre de canne et une installation supplémentaire de traitement à valeur ajoutée.

