DZ Bank relève la juste valeur de Südzucker à 17,60 euros - 'Acheter'.

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La DZ Bank a relevé la juste valeur de Südzucker de 17,10 à 17,60 euros et a maintenu sa recommandation à "acheter". Le producteur de sucre a relevé ses prévisions de résultats pour la quatrième fois au cours des dix derniers mois, a écrit l'analyste Axel Herlinghaus dans une étude publiée jeudi. La dernière hypothèse plus élevée pour le résultat opérationnel (Ebit) devrait provenir des coûts énergétiques. Ces derniers restent toutefois une composante importante de l'incertitude dans le contexte de la guerre en Ukraine. Néanmoins, l'approvisionnement en gaz s'est nettement détendu d'un point de vue purement quantitatif, compte tenu des niveaux de stockage suffisants en Allemagne. Selon lui, les "feux de signalisation" sont "clairement au vert" pour les douze prochains mois. D'un point de vue opérationnel, les perspectives commerciales des participations CropEnergies et Agrana Stärke se sont également améliorées grâce à la récente remontée des prix de l'éthanol à plus de 800 euros par mètre cube. Il convient toutefois de surveiller l'évolution du contexte politique, notamment l'accord du Mercosur./bek/la

Publication de l'étude originale : 16.02.2023 / 13:12 / CET

Première diffusion de l'étude originale : 16.02.2023 / 13:27 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------