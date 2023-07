Suedzucker AG est une société basée en Allemagne qui se consacre à la transformation de matières premières agricoles. La société est organisée, avec ses filiales, en quatre segments : le segment sucre comprend la production de sucre et la division agricole ; le segment produits spéciaux comprend les activités de quatre divisions : BENEO, qui produit et vend des ingrédients fabriqués à partir de matières premières naturelles pour les produits alimentaires et les aliments pour animaux ; le groupe Freiberger est un producteur de pizzas réfrigérées et surgelées, de plats de pâtes surgelés et de snacks ; le groupe PortionPack Europe est spécialisé dans les emballages portionnés, et la division amidon comprend des amidonneries en Hongrie et en Roumanie, la production de bioéthanol en Autriche et en Hongrie, ainsi que des installations de production d'amidon en Autriche ; le segment CropEnergies comprend les activités de bioéthanol de la société en Allemagne, en Belgique et en France, et le segment Fruits comprend les divisions préparations de jus de fruits et concentrés de jus de fruits.

Secteur Transformation des aliments