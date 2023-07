ROUNDUP : BASF lance lui aussi un avertissement sur résultats - les investisseurs restent sereins

LUDWIGSHAFEN - La vague d'avertissements sur résultats dans l'industrie chimique se poursuit. Avec BASF, le numéro un de la branche a également abaissé ses perspectives pour l'année. Auparavant, des représentants du secteur comme Lanxess, Evonik, Croda ou Clariant avaient déjà baissé les bras. Le marché s'attendait donc déjà à ce que l'entreprise de Ludwigshafen abaisse également ses objectifs, même si ce n'était pas dans une telle mesure. Jeudi, les investisseurs se sont montrés largement sereins. Les chiffres provisoires du deuxième trimestre ont également été conformes aux attentes, ont déclaré les experts du secteur.

ROUNDUP : Südzucker s'attend à une hausse des résultats - l'action baisse malgré tout

MANNHEIM - Le groupe Südzucker est confiant pour le trimestre qui s'achève fin août, compte tenu de la bonne marche de ses activités sucrières. Le directoire s'attend à une nette augmentation de l'Ebitda du groupe et du résultat opérationnel du groupe par rapport au niveau de l'année précédente, a annoncé le groupe mercredi soir à Mannheim. Un an auparavant, Südzucker avait réalisé 230 millions d'euros de bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda). Le résultat opérationnel était de 153 millions d'euros. Malgré ces nouvelles positives, l'action du groupe sucrier a baissé jeudi matin. En dernier lieu de près de 0,6 pour cent.

Confiance pour l'été : Delta Air revoit ses prévisions à la hausse après un trimestre étonnamment bon

ATLANTA - Grâce à une forte demande de billets, la compagnie aérienne américaine Delta se montre à nouveau plus optimiste pour l'année en cours. La direction évoque un chiffre d'affaires et une rentabilité record au deuxième trimestre et relève ses prévisions de bénéfices pour 2023. Le bénéfice ajusté par action (BPA) devrait désormais atteindre 6 à 7 dollars (5,41 à 6,32 euros), a annoncé la compagnie aérienne jeudi à Atlanta (Géorgie). Fin juin, la direction avait visé le haut de la fourchette initiale de 5 à 6 dollars. L'action a augmenté jeudi de 3,5 pour cent en avant-première. Le groupe a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires avec une croissance de 17 à 20 pour cent.

Le géant américain des boissons Pepsico revoit encore à la hausse ses prévisions annuelles

PURCHASE - Le groupe américain de boissons et de snacks Pepsico est encore un peu plus confiant pour 2023. Après avoir déjà relevé ses prévisions annuelles après le premier trimestre, la direction a encore revu ses objectifs à la hausse après la présentation du rapport semestriel jeudi. Le président de l'entreprise, Ramon Laguarta, a annoncé à Purchase (État de New York) que le chiffre d'affaires allait augmenter de 10 pour cent au lieu de 8 pour cent par ses propres moyens. La croissance du résultat par action, corrigée des fluctuations des taux de change, devrait en outre être de 12 pour cent, soit 3 points de plus que ce qui était prévu jusqu'à présent. Le deuxième trimestre du concurrent de Coca-Cola s'est avéré meilleur que prévu par les analystes, l'action a progressé de 2,3 pour cent avant l'heure.

Wacker Neuson revoit ses prévisions à la hausse après un premier semestre solide

MUNICH - Après une évolution positive des affaires au premier semestre, le fabricant de machines de chantier Wacker Neuson devient plus optimiste pour l'ensemble de l'année. Le conseil d'administration a relevé ses objectifs de chiffre d'affaires et d'investissement, ainsi que la marge opérationnelle. Aux deux extrémités de la fourchette des objectifs de chiffre d'affaires, on attend désormais 200 millions d'euros de plus, soit 2,5 à 2,7 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise jeudi à Munich, à la surprise générale. La direction a augmenté la marge du bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) d'un demi-point de pourcentage pour la porter à 10-11%. En outre, les investissements devraient passer de 120 à 140 millions d'euros cette année. L'action a augmenté.

L'armée allemande commande des munitions pour chars à Rheinmetall - Extension du contrat-cadre

DÜSSELDORF - Le groupe d'armement Rheinmetall a décroché une nouvelle commande de l'armée allemande. L'entreprise de la Dax a fait savoir jeudi qu'elle avait étendu un contrat-cadre existant pour la livraison de munitions de chars, la valeur totale du contrat-cadre s'élevant désormais à environ 4 milliards d'euros. Une "quantité significative" des munitions commandées est prévue pour les forces armées ukrainiennes.

ROUNDUP : Les commandes de Nordex repartent à la hausse après un début d'année en demi-teinte

HAMBOURG - Le fabricant d'éoliennes Nordex a bénéficié au deuxième trimestre d'une hausse de la demande par rapport au début de l'année. Toutefois, les entrées de commandes sont restées une nouvelle fois en deçà de la valeur de l'année précédente. D'avril à juin, le groupe hanséatique a enregistré des commandes pour 308 éoliennes d'une puissance totale d'un peu plus de 1,6 gigawatt, a annoncé l'entreprise jeudi à Hambourg. Les commandes proviennent principalement de Grèce, de Lituanie, de Grande-Bretagne et d'Allemagne. L'action a atteint un plus haut de plusieurs mois.

Autres nouvelles

Siemens investit un demi-milliard à Erlangen

-Le fournisseur de cuisines professionnelles Rational prolonge de cinq ans le contrat de son directeur financier

-La Commission européenne veut empêcher l'exportation de voitures à la casse vers des pays tiers

-La Poste allemande mise sur les camions électriques - Utilisation dans la région de la capitale

-ROUNDUP 2/Milieu de la période de vacances : des activistes climatiques bloquent des aéroports

-Loi sur le climat : le ministère des Transports estime que les objectifs sont atteints

-protestations climatiques dans les aéroports : Faeser annonce des normes de sécurité

-Ministre de la protection du climat Habeck : les activistes nuisent gravement à la protection du climat

-Syndicat de police : revoir le concept de sécurité dans les aéroports

-ROUNDUP/Étude : la réduction des émissions de CO2 n'entraîne pas de désavantages concurrentiels

-Le salon de l'automobile IAA se prépare aux protestations climatiques

-Bosch lance la production en série d'un moteur à pile à combustible

-ROUNDUP : Bard, le chatbot de Google, parle désormais allemand

-ROUNDUP : Autoliv fermera son usine d'Elmshorn en 2025 - plus de 500 salariés

-Les producteurs de jus avertissent : le concentré de jus d'orange se raréfie dans le monde entier

-L'ex-patron de Wirecard perd son procès contre l'assurance responsabilité civile des dirigeants

-Procès Wirecard : les défenseurs veulent prouver l'innocence de Braun

-ROSE : Le Bafin passe au crible le conseil en investissement - Déficits en matière d'informations obligatoires°.

