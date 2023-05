CropEnergies double son bénéfice au cours de l'exercice record 2022/23

MANNHEIM (dpa-AFX) - Cropenergies a réalisé le meilleur résultat de son histoire au cours de l'exercice 2022/23 (qui s'est achevé fin février). Au final, le producteur de biopulvérisateurs a plus que doublé son bénéfice par rapport à l'année précédente, avec environ 197 millions d'euros, a annoncé la filiale de Südzucker lors de la présentation des chiffres définitifs mercredi à Mannheim. Grâce notamment à des ventes d'éthanol plus élevées, en particulier au cours des six premiers mois, le chiffre d'affaires a grimpé sur l'année - comme on le sait déjà - de près de 40 pour cent à 1,49 milliard d'euros.

La direction avait déjà annoncé en avril qu'elle s'attendait à un net recul du chiffre d'affaires et du résultat pour l'exercice actuel 2023/24. Le chiffre d'affaires devrait donc se situer entre 1,27 et 1,37 milliard d'euros. Le résultat opérationnel devrait se situer dans une fourchette de 95 à 145 millions d'euros - contre 251 millions d'euros lors de l'exercice précédent./tav/mis