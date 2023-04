Cropenergies s'attend à une baisse significative de son chiffre d'affaires et de son bénéfice en 2023/24

MANNHEIM (dpa-AFX) - Le producteur de biocarburant Cropenergies s'attend à une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice opérationnel pour l'exercice 2023/24 en cours, en raison d'une nette baisse du prix de l'éthanol. Le prix est nettement inférieur à la valeur record de l'année précédente, a annoncé la filiale de Südzucker lundi soir à Mannheim. Il faut donc s'attendre à des recettes d'éthanol inférieures à celles de l'année record 2022/23 qui vient de s'achever (fin février). Au total, le chiffre d'affaires 2023/24 devrait se situer entre 1,27 et 1,37 milliard d'euros (contre 1,49 l'année précédente). Le résultat d'exploitation devrait reculer encore plus nettement, entre 95 et 145 millions d'euros (contre 251 l'année précédente). En ce qui concerne le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), Cropenergies s'attend à une chute à 140-190 millions d'euros (contre 294 l'année précédente).

Le chiffre d'affaires, l'Ebitda et le résultat d'exploitation du premier trimestre (mars à fin février) devraient également connaître un net recul, ajoute le communiqué. Les principales raisons sont la normalisation des prix de l'éthanol. En outre, les coûts des matières premières et de l'énergie devraient être plus élevés qu'à la même période de l'année précédente.

Selon le groupe, la volatilité accrue des marchés des ventes, des matières premières et de l'énergie due à la guerre en Ukraine devrait perdurer. L'introduction de l'E10 dans d'autres pays européens indique toutefois que les ventes d'éthanol carburant sont stables, mais que les volumes d'importation restent élevés, a-t-on ajouté.

Le cours de l'action a été relativement peu affecté par ces nouvelles. Le rapport complet pour l'exercice 2022/23 doit être publié le 24 mai /jha/he