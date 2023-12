PARIS, 20 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont dans le vert mercredi en matinée, la tendance positive étant toujours portée par des anticipations de baisse de taux d'intérêt l'an prochain en Europe et aux Etats-Unis dans un contexte de reflux des pressions inflationnistes.



À Paris, le CAC 40 prend 0,21% à 7.590,69 points vers 08h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance plus nettement, de 1,27%, après les chiffres de l'inflation. A Francfort, le Dax s'octroie 0,14%.



L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 de 0,31% et le Stoxx 600 de 0,37%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stagnation pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500



et une légère baisse (-0,18%) pour le Nasdaq au lendemain d'une séance où le Dow Jones a terminé à un plus haut historique, tandis que le S&P-500 s'est rapproché de son record de clôture atteint le 22 janvier dernier.



L'espoir d'une réduction des coûts d'emprunt de la Réserve fédérale américaine (Fed), de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) a été renforcé par les derniers chiffres de l'inflation. La hausse des prix en zone euro a stagné à 2,4% sur un an en novembre, tandis qu'au Royaume-Uni, les prix à la consommation ont décéléré à 3,9% en rythme annuel, le niveau le plus bas depuis septembre 2021.



En Allemagne, les prix à la production ont en outre reculé plus que prévu en novembre, enregistrant une baisse en rythme annuel de 7,9%.



En France, l'enquête trimestrielle de la Banque de France (BdF), publiée mercredi, montre que les entreprises anticipent un ralentissement de l'inflation au quatrième trimestre.



Les marchés prévoient actuellement pour 2024 une réduction des coûts d'emprunt de 150 points de base en zone euro et aux Etats-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, la baisse pourrait atteindre 120 points.



En Bourse, la tendance positive en Europe est tirée par le secteur de l'énergie (+1,25%) et celui des ressources de base (+0,45%) sur fond de craintes de rupture d'approvisionnement en raison des attaques de navires par des rebelles yéménites houthis en mer Rouge.



A Paris, Eurazeo avance de 0,82% à la faveur de l'annonce de la cession de sa participation dans Humens.



Verallia recule de 1,01%, le groupe ayant annoncé mardi qu'il enregistrerait une croissance annuelle de son chiffre d'affaires inférieure au taux de 20% indiqué précédemment.



Telefonica bondit de 5,61%, le gouvernement espagnol ayant ordonné au fonds public national de prendre une participation de 10% dans le géant des télécoms.



Deutsche Post perd 1,68% dans le sillage de FedEx



(-2% en avant-Bourse) qui abaissé mardi soir sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et publié un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes.



CropEnergies s'envole de 67,11% alors que Südzucker prévoit de retirer sa filiale de biocarburants de la Bourse. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)