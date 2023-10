MANNHEIM (dpa-AFX) - Le producteur de biocarburants Cropenergies n'a pas réussi à égaler les résultats de l'année précédente en raison de la baisse des prix de vente et des volumes de production au cours des derniers mois. Le chiffre d'affaires a baissé de près d'un tiers au cours du deuxième trimestre (jusqu'à fin août) pour atteindre 309 millions d'euros, a annoncé la filiale de Südzucker mercredi à Mannheim. Les recettes avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), corrigées des effets exceptionnels et des frais de restructuration, n'ont représenté que 30 % du résultat de l'année précédente, soit 31 millions d'euros. Au final, l'entreprise de Mannheim a gagné un peu plus de 16 millions d'euros, soit plus de trois quarts de moins qu'un an auparavant. La direction a confirmé ses prévisions annuelles.

Mi-juillet, Cropenergies avait déjà fait savoir qu'il fallait s'attendre à un net recul du résultat. Les principales raisons sont la normalisation des prix de l'éthanol ainsi que la baisse des volumes de production et de vente en raison des arrêts de maintenance programmés. Un an auparavant, le niveau des prix était exceptionnellement élevé. Sur l'ensemble de l'année, les coûts des matières premières et de l'énergie devraient se maintenir au niveau de l'année précédente /lew/tih