Le rallye de Südzucker se poursuit - les analystes sont optimistes pour 2023/24

FRANCFORT (dpa-AFX) - Les perspectives confiantes de plusieurs analystes pour le prochain exercice de Südzucker ont alimenté le rallye de l'action jeudi. Les titres du groupe agroalimentaire ont progressé de plus de trois pour cent à 17,12 euros à la mi-journée. Dans l'indice des petites valeurs SDax, ils n'ont été dépassés que par la filiale de bioéthanol Cropenergies, dont les titres ont augmenté d'environ 4 pour cent, et par Grenke.

Alexander Neuberger de la banque Metzler a émis une recommandation pour Südzucker et a relevé son objectif de cours à 22,40 euros. Neuberger est ainsi de loin l'analyste le plus optimiste pour l'entreprise et accorde aux actions un potentiel de hausse supplémentaire de plus de 30 pour cent. Neuberger s'attend à ce que Südzucker puisse profiter des perspectives nettement améliorées sur le marché européen du sucre. Les prix des contrats de sucre ont augmenté plus rapidement que les coûts.

Virginie Boucher-Ferte de la Deutsche Bank a apporté un soutien supplémentaire. De nombreuses influences pour le nouvel exercice 2023/2024 (à partir du 1er mars) ne peuvent certes pas encore être évaluées. La direction de Südzucker se montre toutefois confiante et une hausse des bénéfices est possible dans un grand nombre de scénarios. Boucher-Ferte a tout de même relevé son objectif de cours à 17 euros.

Mi-décembre, Südzucker avait déjà convaincu les investisseurs avec ses perspectives pour le prochain exercice. Depuis, l'action a gagné près d'un quart. Le groupe agroalimentaire s'attend à une nouvelle hausse des bénéfices en 2023/24 et à une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires. Pour cela, Südzucker compte sur la stabilisation de la situation de l'approvisionnement en énergie et sur le fait que l'entreprise pourra continuer à profiter des prix de l'énergie qui ont été garantis avant le début de la guerre en Ukraine./niw/la/mis