Les bénéfices annuels de Suedzucker pour le sucre augmentent de 112 % et devraient rester élevés

Le bénéfice d'exploitation préliminaire pour l'année fiscale se terminant fin février est passé de 332 millions d'euros l'année précédente à 704 millions d'euros (771,72 millions de dollars), a déclaré Suedzucker dans un communiqué de presse sur les résultats. Ces chiffres sont supérieurs aux prévisions de 640 à 680 millions d'euros.

Les ventes préliminaires ont augmenté pour atteindre 9,5 milliards d'euros, contre 7,6 milliards d'euros l'année précédente, a déclaré Suedzucker, avant la publication des résultats officiels prévue pour le 28 avril. Elle a également proposé d'augmenter le dividende à 70 centimes par action, contre 40 centimes l'année dernière.

Elle a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2023/24 débutant le 1er mars entre 725 et 875 millions d'euros, contre 650 à 850 millions précédemment.

"Notre secteur sucrier a renoué avec les bénéfices au cours de notre exercice 2022/23 après quatre années de pertes", a déclaré un porte-parole de Suedzucker. " Les prix plus élevés du sucre et du bioéthanol au cours de l'exercice 2022/23 ont compensé la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières. "

Le porte-parole a déclaré que l'entreprise était confiante pour l'année 2023/24, car le marché européen du sucre devrait se remettre des perturbations liées à la pandémie de COVID-19 et à la guerre en Ukraine.

"Nous prévoyons des prix fermes pour le sucre de l'UE au cours de la nouvelle année, à condition qu'il n'y ait pas de perturbations dues au conflit ukrainien", a déclaré le porte-parole. Il a également déclaré que l'Union européenne était un importateur net de sucre.

Citant des chiffres de la Commission européenne, il a indiqué que le prix du sucre dans l'UE était d'environ 800 euros la tonne en février 2023, contre 650 euros en décembre 2022.