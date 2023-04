Roundup : Südzucker se montre plus optimiste pour le nouvel exercice - l'action progresse fortement

MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker se montre plus optimiste après un bon début d'exercice 2023/24 selon l'entreprise. Selon un communiqué publié mardi, l'entreprise cotée au SDax s'attend à un résultat opérationnel consolidé compris entre 725 et 875 millions d'euros pour l'exercice en cours jusqu'à fin février. Jusqu'à présent, les prévisions se situaient entre 650 et 850 millions d'euros. Cette prévision se base sur l'hypothèse que la situation de l'approvisionnement en énergie se stabilise et que l'entreprise puisse continuer à profiter des prix de l'énergie garantis avant le début de la guerre en Ukraine. En outre, il est supposé que l'UE confirme le niveau des prix du sucre pour 2023/24.

L'action de Mannheim a fortement progressé. En hausse de plus de 9% à 17,79 euros, elle a atteint un plus haut depuis janvier 2018. Dans une première réaction, un trader a salué les perspectives revues à la hausse de l'entreprise pour l'exercice 2023/24 ainsi que les résultats pour 2022/23, qui ont surpris positivement. A cela s'ajoute la poursuite de la hausse des prix du sucre.

La veille, les actions avaient déjà nettement progressé, malgré les chiffres clés de la filiale de biocarburants Cropenergies, qui étaient nettement moins bons. En quatre jours de négoce, les gains de cours de Südzucker s'élèvent désormais à environ 16 pour cent. Les titres de Cropenergies ont augmenté d'un pour cent mardi.

L'exercice écoulé a été encore meilleur que prévu pour Südzucker. Le résultat d'exploitation est passé à 704 millions d'euros, soit plus du double de celui de l'année précédente, mais aussi plus que prévu. Le chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros était également supérieur à celui de l'année précédente.

Südzucker a l'intention de verser à ses investisseurs un dividende nettement plus élevé. Pour l'exercice 2022/2023, la direction propose 0,70 euro par action, contre 0,40 euro par action l'année dernière. Südzucker présentera son rapport d'activité complet le 25 mai.

Des nouvelles moins réjouissantes sont venues la veille de Cropenergies, la filiale de Südzucker. Le producteur de biocarburant s'attend à une baisse du chiffre d'affaires et du bénéfice opérationnel pour l'exercice en cours 2023/24 en raison de la nette baisse des prix de l'éthanol. Le prix est nettement inférieur à la valeur record de l'année précédente, a annoncé la filiale de Südzucker lundi soir à Mannheim. Il faut donc s'attendre à des recettes d'éthanol inférieures à celles de l'année record 2022/23 qui vient de s'achever (fin février).

Au total, le chiffre d'affaires 2023/24 devrait se situer entre 1,27 et 1,37 milliard d'euros (contre 1,49 l'année précédente). Le résultat d'exploitation devrait reculer encore plus nettement, entre 95 et 145 millions d'euros (contre 251 l'année précédente). En ce qui concerne le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda), Cropenergies s'attend à une chute à 140-190 millions d'euros (contre 294 l'année précédente).

Pour le premier trimestre (jusqu'à fin mai), il faut également s'attendre à un net recul du chiffre d'affaires, de l'Ebitda et du résultat opérationnel, poursuit le communiqué. Les principales raisons sont la normalisation des prix de l'éthanol. En outre, les coûts des matières premières et de l'énergie devraient être plus élevés que l'année dernière à la même période.

Selon le groupe, la volatilité accrue des marchés des ventes, des matières premières et de l'énergie due à la guerre en Ukraine devrait perdurer. L'introduction de l'E10 dans d'autres pays européens indique toutefois que les ventes d'éthanol carburant sont stables, mais que les volumes d'importation restent élevés, a-t-il ajouté. Le rapport complet pour l'exercice 2022/23 doit être publié le 24 mai./knd/jha/mne/mis