Südzucker augmente nettement son chiffre d'affaires et son résultat opérationnel - bond du bénéfice

MANNHEIM (dpa-AFX) - De bonnes affaires, notamment dans le sucre et les produits de spécialité, ont permis au groupe Südzucker de faire un bond en avant de son chiffre d'affaires. Au troisième trimestre (jusqu'à fin novembre), le produit total a grimpé de plus d'un cinquième pour atteindre près de 2,5 milliards d'euros, a annoncé l'entreprise SDax jeudi à Mannheim. Le résultat d'exploitation a augmenté d'environ 74 pour cent à 220 millions d'euros. Plus de la moitié de ce résultat a été généré par l'activité sucre florissante, qui a plus que compensé le recul des activités fruits et amidon. Au final, Südzucker a gagné 170 millions d'euros, contre 42 millions d'euros au même trimestre de l'année précédente.

La veille, la filiale de biocarburants Cropenergies avait déjà publié ses chiffres et mis en garde contre une pression croissante sur les résultats. La raison en est, outre les coûts élevés de l'énergie et des matières premières, la récente baisse des prix de l'éthanol.

Le groupe Südzucker a confirmé ses prévisions, adaptées début novembre. Le plan prévoit un chiffre d'affaires consolidé de 9,7 à 10,1 milliards d'euros, dont 530 à 630 millions d'euros de résultat opérationnel. Au cours de l'exercice précédent, Südzucker a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros et un résultat opérationnel de 332 millions d'euros./ngu/stk