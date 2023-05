Südzucker concrétise ses perspectives de chiffre d'affaires

MANNHEIM (dpa-AFX) - Südzucker a concrétisé ses perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Alors qu'il n'avait été question jusqu'à présent que d'une augmentation, un résultat de 10,4 à 10,9 milliards d'euros est désormais envisagé pour 2023/24. C'est ce qu'a annoncé jeudi l'entreprise cotée au SDax lors de la présentation des chiffres définitifs pour 2022/23. À l'exception de la filiale de biocarburants Cropenergies, on s'attend à une croissance dans tous les segments. Pour le résultat opérationnel du groupe, on s'attend toujours à une fourchette de 725 à 875 millions d'euros.

L'année dernière, la direction avait relevé ses prévisions à plusieurs reprises, car les activités sucrières du groupe avaient connu un succès inattendu. Finalement, les résultats 2022/23 ont même dépassé les objectifs dans les affaires courantes. Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 25 pour cent pour atteindre près de 9,5 milliards d'euros, et le résultat opérationnel de 704 millions d'euros était également nettement supérieur à celui de l'année précédente (332 millions). Au final, l'entreprise de Mannheim a gagné 529 millions d'euros, contre 123 millions d'euros un an plus tôt./tav/mis