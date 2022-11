Suedzucker relève ses prévisions de bénéfices car les augmentations de prix l'emportent sur la hausse des coûts.

Suedzucker a relevé ses prévisions de bénéfices d'exploitation du groupe pour son exercice financier jusqu'en février 2023 à un montant compris entre 530 millions d'euros et 630 millions d'euros (524,4 millions de dollars - 623,3 millions de dollars) par rapport à une prévision précédente de 450 millions à 550 millions d'euros.

L'année précédente, elle avait enregistré un bénéfice d'exploitation de 332 millions d'euros.

Un porte-parole de Suedzucker, qui possède un large éventail d'intérêts non liés au sucre, allant des aliments transformés aux biocarburants, a déclaré à Reuters que l'augmentation serait largement due à une amélioration des performances de son secteur du sucre.

"Comme nous l'avons dit dans notre dernier rapport trimestriel, nous atteignons et nous espérons pouvoir atteindre des prix du sucre plus élevés au cours du second semestre de notre exercice financier sur nos principaux marchés", a déclaré le porte-parole.

"Cela permettra de compenser l'impact de la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie."

L'industrie sucrière allemande fait partie des gros consommateurs de gaz qui souffrent de la chute des exportations de gaz russe vers l'Europe, qui a déclenché une crise énergétique à l'échelle du continent.

La saison de transformation du sucre pour raffiner la récolte de betteraves de cette année est en cours en Allemagne et se termine généralement vers le début du mois de janvier.

"Nous avons pris des mesures pour assurer l'approvisionnement en énergie de nos usines cet hiver", a déclaré le porte-parole. "Nous sommes maintenant confiants dans le fait que nous serons en mesure de traverser la saison de transformation du sucre de cette année avec suffisamment d'énergie".

"Mais dans l'ensemble, la situation de l'approvisionnement en énergie en Europe reste incertaine."

Sueducker a souligné mercredi que l'impact de la guerre en Ukraine sur ses marchés reste difficile à évaluer, tandis que les risques liés à la pandémie de coronavirus demeurent également.

(1 $ = 1,0107 euros)