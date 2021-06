Bertrand Camus annonce qu'il quittera Suez après l'OPA de Veolia

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le directeur général de Suez, Bertrand Camus, a annoncé mardi qu'il ne dirigerait pas le groupe après la cession d'une partie de ses activités à Veolia et son rachat par un consortium de fonds.

"J'ai informé aujourd'hui le conseil d'administration que je ne ferai pas partie de cette nouvelle aventure", a indiqué Bertrand Camus dans une lettre aux salariés du groupe, précisant qu'il resterait à son poste "au cours des prochains mois" afin de mener à bien les opérations devant aboutir à la création de ce "nouveau Suez" et d'assurer une transition en douceur pour les salariés.

Après avoir bataillé pendant des mois contre le projet d'offre publique d'achat de Veolia, Bertrand Camus a finalement accepté de signer la paix avec son concurrent le mois dernier. L'accord conclu entre les deux groupes prévoit la reprise par Veolia d'un ensemble d'actifs de Suez à l'international et la rétrocession des activités en France à un consortium composé du groupe Caisse des dépôts, dont CNP Assurances, et des fonds Meridiam et GIP.

Il inclut également des garanties de préservation de l'emploi et des conditions de travail pour les salariés de Suez.

Veolia prévoit de déposer auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF), au plus tard le 29 juin, les documents de son offre publique d'achat (OPA), qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année.

Dans un entretien au Figaro publié mardi soir, Bertrand Camus a reconnu que son départ était une décision "difficile" mais que la construction d'une "une autre histoire" pour Suez passait par la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante.

"Après quasiment trente ans dans la même entreprise, je veux faire autre chose à titre personnel et professionnel", a-t-il ajouté.

