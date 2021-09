Biogaz : SUEZ et PRODEVAL créent Works4Impact, une joint-venture pour commercialiser des solutions d'énergie décarbonée à partir du biométhane auprès des clients publics en France et à l'international et ainsi développer la mobilité verte

Afin d'accompagner les collectivités locales et les grands clients de SUEZ dans leurs objectifs de décarbonation des territoires, SUEZ et PRODEVAL, acteur clé du développement de la filière du biométhane, unissent leurs expertises et créent une joint-venture (60% SUEZ - 40% PRODEVAL). Cette joint-venture a pour objectif de commercialiser en France et à l'international des offres en matière de traitement et de valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets organiques et des boues de stations d'épuration.

Le Groupe SUEZ accompagne le développement de PRODEVAL depuis 2016 en tant qu'investisseur et partenaire stratégique. En 2021, SUEZ a renforcé sa participation via une augmentation de capital au sein de la société, à hauteur de 40%, pour lui permettre un développement accéléré à l'international sur les marchés agricoles et industriels et soutenir l'élargissement de sa gamme d'équipements. La création d'une joint-venture constitue une nouvelle étape de cette collaboration, et portera notamment le développement de nouvelles solutions auprès des acteurs publics pour développer la mobilité verte (distribution de BioGNV1), à l'interconnexion des territoires ruraux et urbains.

Le biogaz, énergie 100 % verte, produite et distribuée localement en circuit court est l'une des solutions proposées aux différents acteurs pour réduire leur empreinte carbone. Résultant du processus de dégradation biologique des matières organiques, son épuration permet d'obtenir du biométhane, une énergie renouvelable se substituant au gaz naturel d'origine fossile. Injecté dans le réseau, comprimé ou liquéfié, le biométhane est aussi un carburant vert utilisé par de nombreux types de véhicules. Le biogaz provient de deux types d'activité : les activités de traitement des résidus agricoles par méthanisation, marché adressé directement par PRODEVAL, et les activités de traitement de la fraction biologique des déchets ménagers et des boues issues des eaux usées, marché adressé par la nouvelle JV.